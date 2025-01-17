Военные парады в День Победы пройдут в Ростове и Новочеркасске

Posted 17 января, 11:48
Published 17 января, 11:48
Modified 17 января, 11:50
Updated 17 января, 11:50
Сообщается, что парады пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях. Также торжество состоится в 19 городах, в которых находятся штабы ВО, флотов и общевойсковых армий. В донском регионе это — Ростов и Новочеркасск.
Уточняется, что в мероприятии будут участвовать пешие колонны с боевыми знаменами, оружием и экипировкой времен ВОВ. Также частью торжества станет историческая военная техника.
Напомним, в Ростовской области 2025 год станет Годом защитника Отечества. Соответствующий указ подписал президент России.
Ранее RostovGazeta опубликовала карту Ростова, на которой отмечены локации с купелями для крещенских купаний.