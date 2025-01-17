rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 11:48

Published 17 января, 11:48

Modified 17 января, 11:50

Updated 17 января, 11:50

Ростов и Новочеркасск вошли в список городов-участников военного парада

Военные парады в День Победы пройдут в Ростове и Новочеркасске

17 января 2025, 11:48
Фото: donland.ru. Ростов и Новочеркасск вошли в список городов-участников военного парада
Ростов и Новочеркасск попали в список городов, где пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая. Об этом рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Сообщается, что парады пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях. Также торжество состоится в 19 городах, в которых находятся штабы ВО, флотов и общевойсковых армий. В донском регионе это — Ростов и Новочеркасск.

Уточняется, что в мероприятии будут участвовать пешие колонны с боевыми знаменами, оружием и экипировкой времен ВОВ. Также частью торжества станет историческая военная техника.

Напомним, в Ростовской области 2025 год станет Годом защитника Отечества. Соответствующий указ подписал президент России.

Годом защитника Отечества станет 2025-й год в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta опубликовала карту Ростова, на которой отмечены локации с купелями для крещенских купаний.

Читайте также:
Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятникаДухи с перцем и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабреРегоператор хочет отсудить у Новочеркасска более 1 миллиона рублей
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Великая Отечественная война#ВОВ#Парад победы#Андрей Белоусов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика