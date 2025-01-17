ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

В целом эксперты ВТБ продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки от якобы представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей. При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов ВТБ по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года.