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Posted 17 января, 04:30

Published 17 января, 04:30

Modified 17 января, 04:30

Updated 17 января, 04:30

На военные сборы в 2025 году отправят жителей Ростовской области из запаса

Жителей Ростовской области из запаса призовут на военные сборы в 2025 году

17 января 2025, 04:30
Фото: 1MI. На военные сборы в 2025 году отправят жителей Ростовской области из запаса
Жителей России, в том числе Ростовской области, состоящих в запасе, призовут на военные сборы в 2025 году. Указ об этом 16 января подписал президент страны Владимир Путин.

Документ опубликован на сайте правовых актов. Исполнение поручено правительству и региональным властям. Точные сроки призыва и категорий граждан, подлежащих ему, не указаны. Их определят военные комиссариаты.

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Военные сборы пройдут в ВС РФ, Росгвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам ГО ЧС, органах госохраны и ФСБ.

Указ вступил в силу в день официальной публикации, 16 января.

Ранее RostovGazeta рассказывала, зачем нужен тревожный чемоданчик и что в него входит.

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