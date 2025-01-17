Жителей Ростовской области из запаса призовут на военные сборы в 2025 году

Posted 17 января, 04:30
Published 17 января, 04:30
Modified 17 января, 04:30
Updated 17 января, 04:30
Документ опубликован на сайте правовых актов. Исполнение поручено правительству и региональным властям. Точные сроки призыва и категорий граждан, подлежащих ему, не указаны. Их определят военные комиссариаты.
Военные сборы пройдут в ВС РФ, Росгвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам ГО ЧС, органах госохраны и ФСБ.
Указ вступил в силу в день официальной публикации, 16 января.
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