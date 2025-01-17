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Posted 17 января, 08:54

Published 17 января, 08:54

Modified 17 января, 08:56

Updated 17 января, 08:56

Жителям Ростовской области рассказали, как спастись от опасного вируса

Жителям Ростовской области рассказали, как спастись от опасного вируса

17 января 2025, 08:54
Фото: 1MI. Жителям Ростовской области рассказали, как спастись от опасного вируса

Роспотребнадзор рассказал о профилактике метапневмовируса в Ростовской области

Рекомендации для жителей Ростовской области по профилактике метапневмовируса опубликовало одно из СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Опасное заболевание, вспышку которого зафиксировали в Китай перед Новым годом, наблюдается и в России.

Часто метапневмовирус становится причиной развития таких заболеваний, как бронхиолит или пневмония. Как сообщала RostovGazeta, этот вирус особенно опасен для младенцев и пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблена иммунная система.

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Некоторые могут переносить инфекцию бессимптомно, другие — с характерными симптомами сезонного ОРВИ. Речь идет о повышенной температуре, кашле, насморке, затрудненном дыхании. Лечение вируса пока не существует. Как правило, врачи выписывают лекарства, направленные на устранение симптомов. Поэтому лучше всего предотвратить заражение метапневмовирусом.

По информации РБК Ростов, для профилактики достаточно регулярно и тщательно мыть руки с мылом, избегать тесных контактов с людьми, у которых проявляются симптомы ОРВИ, и дезинфицировать поверхности дома и на работе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Профилактика#Роспотребнадзор#Заболевания#Симптомы#Пневмония#Иммунная система#Метапневмовирус
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