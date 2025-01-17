Жителям Ростовской области рассказали, как спастись от опасного вируса

Posted 17 января, 08:54
Published 17 января, 08:54
Modified 17 января, 08:56
Updated 17 января, 08:56
Часто метапневмовирус становится причиной развития таких заболеваний, как бронхиолит или пневмония. Как сообщала RostovGazeta, этот вирус особенно опасен для младенцев и пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблена иммунная система.
Некоторые могут переносить инфекцию бессимптомно, другие — с характерными симптомами сезонного ОРВИ. Речь идет о повышенной температуре, кашле, насморке, затрудненном дыхании. Лечение вируса пока не существует. Как правило, врачи выписывают лекарства, направленные на устранение симптомов. Поэтому лучше всего предотвратить заражение метапневмовирусом.
По информации РБК Ростов, для профилактики достаточно регулярно и тщательно мыть руки с мылом, избегать тесных контактов с людьми, у которых проявляются симптомы ОРВИ, и дезинфицировать поверхности дома и на работе.