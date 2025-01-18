До -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области

Posted 18 января, 14:52
Published 18 января, 14:52
Modified 18 января, 14:54
Updated 18 января, 14:54
В воскресенье, 19 января в регионе ожидается облачная погода с дождем и снегом. На дорогах может образовываться гололед. В течение дня температура будет меняться от -3 до +3 градусов. Ветер северо-западный 14 метров в секунду.
В понедельник, 20 января, синоптики обещают мокрый снег и изморозь. В этот день порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -7 градусов, а днем потеплеет до +4.
Вторник, 21 января, пройдет без существенных осадков. Ночью и утром в регионе ожидается туман и понижение температуры до -3 градусов, а днем и вечером столбики термометров покажут 0…+5 градусов.
Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни.