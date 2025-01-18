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Posted 18 января, 14:52

Published 18 января, 14:52

Modified 18 января, 14:54

Updated 18 января, 14:54

До -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области

До -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области

18 января 2025, 14:52
Фото: Изображение Midjourney. До -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области
В ближайшие дни Ростовскую область накроет гололед и мокрый снег, а температура воздуха опустится до -7 градусов Цельсия, информирует «Северо-Кавказское УГМС».

В воскресенье, 19 января в регионе ожидается облачная погода с дождем и снегом. На дорогах может образовываться гололед. В течение дня температура будет меняться от -3 до +3 градусов. Ветер северо-западный 14 метров в секунду.

В понедельник, 20 января, синоптики обещают мокрый снег и изморозь. В этот день порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -7 градусов, а днем потеплеет до +4.

Вторник, 21 января, пройдет без существенных осадков. Ночью и утром в регионе ожидается туман и понижение температуры до -3 градусов, а днем и вечером столбики термометров покажут 0…+5 градусов.

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни.

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