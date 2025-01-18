Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в январе

Posted 18 января, 12:55
Published 18 января, 12:55
Modified 18 января, 12:58
Updated 18 января, 12:58
Исследование за 17 января 2025 года показало, что угрозы распространения радиации в ЮФО нет. Доза гамма-излучения составляет всего 0,09 — 0,17 микрозиверт в час. В районе Ростовской АЭС показатели ионизирующего излучения также находятся в пределах нормы — 0,09 — 0,14 микрозиверт в час.
До этого «Донэнерго» лишили права на участок, на котором размещалось противорадиационное укрытие почти на 200 человек. Подробнее о судебном разбирательстве в материале RostovGazeta.
Ранее стало известно, что в донском регионе в 2025 году построят мощную ветряную станцию.