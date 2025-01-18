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Posted 18 января, 12:55

Published 18 января, 12:55

Modified 18 января, 12:58

Updated 18 января, 12:58

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в январе

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в январе

18 января 2025, 12:55
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в январе
На территории ЮФО специалисты проверили уровень загрязнения окружающей среды радиацией вблизи соответствующих предприятий. Информацию опубликовало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии.

Исследование за 17 января 2025 года показало, что угрозы распространения радиации в ЮФО нет. Доза гамма-излучения составляет всего 0,09 — 0,17 микрозиверт в час. В районе Ростовской АЭС показатели ионизирующего излучения также находятся в пределах нормы — 0,09 — 0,14 микрозиверт в час.

Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть 1 декабря
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До этого «Донэнерго» лишили права на участок, на котором размещалось противорадиационное укрытие почти на 200 человек. Подробнее о судебном разбирательстве в материале RostovGazeta.

Ранее стало известно, что в донском регионе в 2025 году построят мощную ветряную станцию.

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