Итоги субботы: в Ростове не курсируют автобусы, а в регионе растут цены на мясо

Ростовстат назвал города Ростовской области с самыми низкими средними ценами на мясо, тем временем в Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботу, а Юрий Слюсарь заявил, что Ростов планирует стать столицей южного макрорегиона.

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