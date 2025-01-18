Итоги субботы: в Ростове не курсируют автобусы, а в регионе растут цены на мясо

Posted 18 января, 18:38
Published 18 января, 18:38
Modified 18 января, 18:40
Updated 18 января, 18:40
По данным за 13 января, говядину по самым низким средним ценам продают в Шахтах — 556,13 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге стоимость килограмма мяса выше — 580,58 и 591,85 рубля соответственно.
Свежую и дешевую свинину по хорошей средней цене можно купить в Ростове-на-Дону — 371 рубль. В Таганроге ценник на мясо свиньи достиг примерно 404,79 рубля.
Мясо кур в Волгодонске можно приобрести в среднем за 193,02 рубля, в Ростове-на-Дону — за 210,48 рубля, а в Таганроге — за 212,77 рубля.
Также в Волгодонске можно найти недорогую баранину — 718,38 рубля. В Ростове средняя стоимость мяса составляет 769,98 рубля, а в Шахтах — 777,01 рубля.
В субботу утром, 18 января, жители Октябрьского района Ростова-на-Дону столкнулись массовым отсутствием автобусов. На маршруты №1, 27, 18, 18а, 43 и 81 не вышел ни один общественный транспорт. Горожанам даже пришлось звонить в АТП, чтобы узнать причину такого явления.
Позже министр транспорта Ростовской области Алена Беликова рассказала, что задержка рейсов произошла из-за работ следственных органов в ООО «Южная транспортная компания».
Добавим, проблема длилась не более двух часов. Затем автобусы начали курсировать в штатном режиме.
Во время встречи с представителями дипломатического корпуса Узбекистана, Армении, Беларуси и Абхазии врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что сейчас активно развивается экономическая география Ростовской области, что позволяет сотрудничать с иностранными предприятиями и развивать экономические отношения.
Именно такая благоприятная обстановка в будущем позволит стать Ростову-на-Дону не просто столицей округа, а южной столицей России и центром мощного макрорегиона.