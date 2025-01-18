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Posted 18 января, 06:40

Published 18 января, 06:40

Modified 18 января, 06:42

Updated 18 января, 06:42

Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону

Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону

18 января 2025, 06:40
Фото: 1MI. Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону
В Ростове легковушка попала в страшную аварию на мосту в Александровке. ДТП случилось в ночь на 18 января.

По словам очевидцев, автомобиль перевернулся и на полном ходу врезался в столб. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома. Корпус разворотило, некоторые части легковушки сплющило, а запчасти рассыпались по проезжей части.

Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону
Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону
Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону. Фото: тг Это Ростов новости
Фургон повис на отбойнике на трассе под Ростовом после ДТП
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Шансов выжить в этой консервной банке практически не остается. Проезжавшие мимо автомобилисты сообщают, что видели торчавшие из окна ноги — вероятно, человек в салоне перевернулся.

В ГАИ по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.

Ранее в массовую аварию попали два автобуса под Ростовом-на-Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Автомобиль#Перевернулся#Столб#Александровка#ГАИ
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