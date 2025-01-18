Легковушку разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону

Posted 18 января, 06:40
Published 18 января, 06:40
Modified 18 января, 06:42
Updated 18 января, 06:42
По словам очевидцев, автомобиль перевернулся и на полном ходу врезался в столб. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металлолома. Корпус разворотило, некоторые части легковушки сплющило, а запчасти рассыпались по проезжей части.
Шансов выжить в этой консервной банке практически не остается. Проезжавшие мимо автомобилисты сообщают, что видели торчавшие из окна ноги — вероятно, человек в салоне перевернулся.
В ГАИ по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.
Ранее в массовую аварию попали два автобуса под Ростовом-на-Дону.