Массовые отключения света произойдут в Ростове-на-Дону с 20 января

Posted 18 января, 06:47
Published 18 января, 06:47
Modified 18 января, 06:49
Updated 18 января, 06:49
В понедельник, 20 января, света не будет в домах, расположенных на улице Пешкова (№34), Обсерваторной (№ 82-96, 104/1, 104/2.104/3, 104/4), Максима Горького (№ 268, 270, 272, 274, 295), Каяни (№ 5-13, 14/1, 18, 20), Верхненольной (№ 8-22, 7-41), 2-й линии (№ 18-46, 31-77), Мурлычева (№ 97-105, 80-90), Налбандяна (№ 86-92), Майской (№ 63) и на проспекте Театральном (№48). Там электричество отключат с 09.00 до 17.00 мск.
В это же время обесточат дома на улице Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Ориона, Астероидной, Вселенной, Осевой, Экскаваторной, Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости, Созвездия, на бульваре Галилео Галилея, Межзвездном, Млечного пути, в переулке Андромеды и Гелиоса.
С 09.00 до 16.00 мск лампочки погаснут на улице Тружеников, 2А, 4, 6 и Быковского, ½, 3, 3/1, 3/2, 3, 34. А с 09.00 до 11.45 мск то же самое ждет жителей домов № 49-75, 46-66 на улице Мурлычева, № 9-27, 18-34 на 14-й линии, № 33-49, 38-56 на 12-й линии и № 23-25 на 1-й Майской.
По два часа будет отсутствовать электричество на улице Налбандяна, 79-95, 72-84 и 6-й линии, 38-86, 29-73 (с 13.00 до 15.00 мск); проспекте Семашко, 21/60, улице Московской, 54-58 и Станиславского, 54, 60, 69 (с 10.00 до 12.00 мск); а также на Московской, 54, 56, 58А и на Цветочном рынке (с 12.00 до 14.00 мск). А в период с 14.00 до 17.00 мск отключения пройдут на улице Береговой, 11 и в переулке Халтуринском, 2-4.
На следующий день, 21 января, электроснабжение прекратится на улице Шаумяна, 24, 26/41, 3/31/18; Большой Садовой, 20, 28, 30; в переулке Братском, 30/20, 36-38; улице Серафимовича, 11/28; Социалистической, 23-25. Свет отключат с 10.00 до 14.00 мск. На этих же улицах обесточат другие дома с 14.00 до 16.00 мск. Речь идет о Шаумяна, 5, 8-10, 26/41; Большой Садовой, 20-30; переулке Братском, 30/20, 25-29, 30-38; улице Социалистической, 11-15, 16-22, 36; переулке Халтуринском, 45; улице Серафимовича, 11/28.
С 09.00 до 16.00 мск обесточат дома № 85, 85/3, 85Б, 85/2, 85/1 на улице Слакдкова, №5 на улице Быковского и №184/1 на проспекте Стачки. На час дольше, с 09.00 до 17.00 останутся без света жители домов № 26-30 на улице Мусорского, № 1-17 на Третьякова, № 13-35 на Шостаковича, № 1-9, 2-16 на Левитана, № 1-23, 2-16 на Хачатуряна, №4 на Карла Маркса, №½ на Закруткина, №37 на Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185, 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева, № 3-13, 21-83, 4-68 на Малюгиной, № 1-19, 35-37, 2-18 на Филимоновской, № 1-49 на Эстонской, № 21, 25А, 12 Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30 на Сиверса и №65 на улице Народного ополчения.
В это же время не будет электричества в переулках Приволжском (№ 1-13, 4-40), 1-м (№ 1-39, 2-40), 2-м (№ 1-21, 2-16), Ученическом (№ 1-23, 2-20) и Скрыпкина (№ 1-23, 2-28).
Ранее массовые отключения света проходили 17 января.