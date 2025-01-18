Массовые отключения света произойдут в Ростове-на-Дону с 20 января

С 09.00 до 16.00 мск обесточат дома № 85, 85/3, 85Б, 85/2, 85/1 на улице Слакдкова, №5 на улице Быковского и №184/1 на проспекте Стачки. На час дольше, с 09.00 до 17.00 останутся без света жители домов № 26-30 на улице Мусорского, № 1-17 на Третьякова, № 13-35 на Шостаковича, № 1-9, 2-16 на Левитана, № 1-23, 2-16 на Хачатуряна, №4 на Карла Маркса, №½ на Закруткина, №37 на Текучева, № 33-91, 16-94 на Черепахина, № 67-185, 46-146 на Катаева, № 15-103, 32-128 на Варфоломеева, № 3-13, 21-83, 4-68 на Малюгиной, № 1-19, 35-37, 2-18 на Филимоновской, № 1-49 на Эстонской, № 21, 25А, 12 Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30 на Сиверса и №65 на улице Народного ополчения.