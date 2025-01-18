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Posted 18 января, 10:05

Published 18 января, 10:05

Modified 18 января, 10:06

Updated 18 января, 10:06

Министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове

Министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове

18 января 2025, 10:05
Фото: 1MI. Министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове
Проблемы с автобусным сообщением в Ростове-на-Дону возникли из-за проверки следственных органов. Работа общественного транспорта уже нормализована, информирует министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в телеграм-канале.

Напомним, что в субботу утром, 18 января, в одном из микрорайонов Октябрьского района города практически полностью отсутствовали автобусы. Жители не заметили на дорогах маршруток №1, 27,18, 18а, 43 и 81.

Беликова рассказала, что выпуск этих автобусов на маршруты был задержан из-за работ следственных органов в ООО «Южная транспортная компания». По ее словам, проблема длилась не более двух часов, а в настоящий момент она полностью решена.

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Добавим, что министерство настроено создать дополнительные подъезды к району, а также проработать организацию маршрутов внеуличного транспорта.

Ранее стало известно, что уменьшить пробки в Ростове хотят с помощью интеллектуальной транспортной системы.

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