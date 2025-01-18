Министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове

Posted 18 января, 10:05
Published 18 января, 10:05
Modified 18 января, 10:06
Updated 18 января, 10:06
Напомним, что в субботу утром, 18 января, в одном из микрорайонов Октябрьского района города практически полностью отсутствовали автобусы. Жители не заметили на дорогах маршруток №1, 27,18, 18а, 43 и 81.
Беликова рассказала, что выпуск этих автобусов на маршруты был задержан из-за работ следственных органов в ООО «Южная транспортная компания». По ее словам, проблема длилась не более двух часов, а в настоящий момент она полностью решена.
Добавим, что министерство настроено создать дополнительные подъезды к району, а также проработать организацию маршрутов внеуличного транспорта.
Ранее стало известно, что уменьшить пробки в Ростове хотят с помощью интеллектуальной транспортной системы.