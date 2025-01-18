Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов

Posted 18 января, 18:39
Published 18 января, 18:39
Modified 18 января, 18:41
Updated 18 января, 18:41
QR-код будет находится на всех видах городского транспорта на территории Ростовской области. Любой пассажир сможет отсканировать его и лично поделиться своим мнением с министерством. Для этого всего лишь нужно будет указать название населенного пункта, выбрать суть обращения и подробно описать ситуацию.
Добавим, что позже планируется разработка чат-бота, которая будет принимать и обрабатывать мнения, а также формировать рейтинг транспортных компаний, водителей и самих автобусов.
До этого в Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов.