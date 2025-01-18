Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов

QR-код будет находится на всех видах городского транспорта на территории Ростовской области. Любой пассажир сможет отсканировать его и лично поделиться своим мнением с министерством. Для этого всего лишь нужно будет указать название населенного пункта, выбрать суть обращения и подробно описать ситуацию.