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Posted 18 января, 18:39

Published 18 января, 18:39

Modified 18 января, 18:41

Updated 18 января, 18:41

Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов

Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов

18 января 2025, 18:39
Фото: 1MI. Минтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов
Жители Ростовской области теперь могут оставлять жалобы и пожелания по работе общественного транспорта, просто отсканировав QR-код на автобусе, сообщила министра транспорта региона Алена Беликова в личном телеграм-канале.

QR-код будет находится на всех видах городского транспорта на территории Ростовской области. Любой пассажир сможет отсканировать его и лично поделиться своим мнением с министерством. Для этого всего лишь нужно будет указать название населенного пункта, выбрать суть обращения и подробно описать ситуацию.

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Добавим, что позже планируется разработка чат-бота, которая будет принимать и обрабатывать мнения, а также формировать рейтинг транспортных компаний, водителей и самих автобусов.

До этого в Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов.

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