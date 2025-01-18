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Posted 18 января, 15:50

Published 18 января, 15:50

Modified 18 января, 15:52

Updated 18 января, 15:52

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

18 января 2025, 15:50
Фото: 1MI. Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
На всем протяжении трассы М-4 «Дон», в том числе и в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила компания «Автодор» в телеграм-канале.

Водителей предупредили о том, что на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области температура воздуха опустится до 0 градусов и ниже. Из-за чего ожидаются осадки в виде мокрого снега. Непогода продержится минимум до конца суток 18 января.

Добавим, что снегопад может стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Автомобилистам рекомендуется не превышать скоростные лимиты, держать дистанцию между транспортными средствами во время движения и быть внимательными за рулем.

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Ранее водитель нарушил правила ПДД и врезался в легковой автомобиль в Батайске. Мужчина скончался прямо на месте ДТП.

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