Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 18 января, 15:50
Published 18 января, 15:50
Modified 18 января, 15:52
Updated 18 января, 15:52
Водителей предупредили о том, что на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области температура воздуха опустится до 0 градусов и ниже. Из-за чего ожидаются осадки в виде мокрого снега. Непогода продержится минимум до конца суток 18 января.
Добавим, что снегопад может стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Автомобилистам рекомендуется не превышать скоростные лимиты, держать дистанцию между транспортными средствами во время движения и быть внимательными за рулем.
Ранее водитель нарушил правила ПДД и врезался в легковой автомобиль в Батайске. Мужчина скончался прямо на месте ДТП.