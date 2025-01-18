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Posted 18 января, 18:39

Published 18 января, 18:39

Modified 18 января, 18:41

Updated 18 января, 18:41

Пассажиры пострадали после столкновения двух заполненных автобусов в Ростове

Пассажиры пострадали после столкновения двух заполненных автобусов в Ростове

18 января 2025, 18:39
Фото: 1MI. Пассажиры пострадали после столкновения двух заполненных автобусов в Ростове
В Ростове-на-Дону недалеко от остановки столкнулись два автобуса. От сильного удара остекление двери и окон вылетело и попало прямо на пассажиров, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел в субботу днем, 18 января, перед мостом на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. По всей видимости, автобусы начали одновременно выезжать с остановки, не рассчитали расстояние и столкнулись.

Основной удал пришелся на заднюю часть впереди стоящего автобуса. У него разбились дверь и окно. Осколки попали прямо на пассажиров. Очевидцы, утверждаются, что пострадавшие отделались небольшими порезами.

Городской автобус вдребезги разбил остановку в Ростове-на-Дону
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Видео: 1MI. Пассажиры пострадали после столкновения двух заполненных автобусов в Ростове

Ростовчане предположили, что водители играми в перегонки: « На перегонки гоняли что ли?».

Ранее министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове.

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