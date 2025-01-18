Пассажиры пострадали после столкновения двух заполненных автобусов в Ростове

Posted 18 января, 18:39
Published 18 января, 18:39
Modified 18 января, 18:41
Updated 18 января, 18:41
Инцидент произошел в субботу днем, 18 января, перед мостом на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. По всей видимости, автобусы начали одновременно выезжать с остановки, не рассчитали расстояние и столкнулись.
Основной удал пришелся на заднюю часть впереди стоящего автобуса. У него разбились дверь и окно. Осколки попали прямо на пассажиров. Очевидцы, утверждаются, что пострадавшие отделались небольшими порезами.
Ростовчане предположили, что водители играми в перегонки: « На перегонки гоняли что ли?».
Ранее министр транспорта Беликова объяснила массовую задержку автобусов в Ростове.