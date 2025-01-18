Следком выявил свыше 30 неисправных пассажирских автобусов в Ростове-на-Дону

Posted 18 января, 18:40
Published 18 января, 18:40
Modified 18 января, 18:42
Updated 18 января, 18:42
Напомним, что в субботу утром, 18 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону пустовали шесть автобусных маршрутов. Общественный транспорт не курсировал по меньшей мере два часа. Минтрас Ростовской области отметил, что задержка была связана с проверкой следкома.
Сотрудники следственных органов проводили работы в рамках расследования дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Речь идет об инциденте, который произошел летом 2024 года. Тогда женщина выпала из дверей автобуса №18.
Добавим, что в ходе проверки правоохранители выявили неполадки в больше чем 30 автобусах, а предрейсовый медосмотр не смогли пройти более 10 водителей. В связи с этим руководство компании приняло решение не выпускать ряд автобусов на маршруты.
Ранее урбанист предложил запустить автобусы-амфибии в Ростове вместо канатной дороги.