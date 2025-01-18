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Posted 18 января, 18:40

Published 18 января, 18:40

Modified 18 января, 18:42

Updated 18 января, 18:42

Следком выявил в более чем 30 автобусах технеисправности в Ростове-на-Дону

Следком выявил свыше 30 неисправных пассажирских автобусов в Ростове-на-Дону

18 января 2025, 18:40
Фото: 1MI. Следком выявил в более чем 30 автобусах технеисправности в Ростове-на-Дону
Сотрудники следственного комитета Ростовской области провели проверку ООО «Южная транспортная компания» после того, как из дверей автобуса №18 выпала женщина, информирует портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что в субботу утром, 18 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону пустовали шесть автобусных маршрутов. Общественный транспорт не курсировал по меньшей мере два часа. Минтрас Ростовской области отметил, что задержка была связана с проверкой следкома.

Сотрудники следственных органов проводили работы в рамках расследования дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Речь идет об инциденте, который произошел летом 2024 года. Тогда женщина выпала из дверей автобуса №18.

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Добавим, что в ходе проверки правоохранители выявили неполадки в больше чем 30 автобусах, а предрейсовый медосмотр не смогли пройти более 10 водителей. В связи с этим руководство компании приняло решение не выпускать ряд автобусов на маршруты.

Ранее урбанист предложил запустить автобусы-амфибии в Ростове вместо канатной дороги.

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