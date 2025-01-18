Стало известно, где в Ростовской области можно найти самые низкие цены на мясо

Posted 18 января, 13:04
Published 18 января, 13:04
Modified 18 января, 13:06
Updated 18 января, 13:06
Согласно данным ведомства за 13 января, самая низкая средняя цена на говядину была зафиксирована в Шахтах — 556,13 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость говяжьего мяса достигла — 580,58 рубля, а в Таганроге — 591,85 рубля.
Лучшие средние цены на свинину до сих пор сохраняются в Ростове-на-Дону — 371 рубль ровно. Самое дорогое мясо продают в Шахтах — 404,79 рубля.
Курятину рекомендуют брать в Волгодонске. Там килограмм птицы в среднем стоит 193,02 рубля. В Ростове-на-Дону мясо курицы в среднем обойдется в 210,48 рубля, а в Таганроге — 212,77 рубля.
Выгодные средние цены на баранину зафиксировали также в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону килограммовый кусок мяса можно приобрести примерно за 777 рублей без двух копеек. В Шахтах баранину продают в среднем за 777,01 рубля.
Ранее стало известно, что к весне цены на молочные продукты взлетят в 1,5 раза в Ростовской области.