Стало известно, где в Ростовской области можно найти самые низкие цены на мясо

Выгодные средние цены на баранину зафиксировали также в Волгодонске — 718,38 рубля. В Ростове-на-Дону килограммовый кусок мяса можно приобрести примерно за 777 рублей без двух копеек. В Шахтах баранину продают в среднем за 777,01 рубля.