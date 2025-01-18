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Posted 18 января, 09:02

Published 18 января, 09:02

Modified 18 января, 09:04

Updated 18 января, 09:04

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни

18 января 2025, 09:02
Фото: 1MI. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни

Туман и сильный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону в начале недели

Наступающая неделя немного порадует жителей Ростова-на-Дону погодой: закончатся дожди, временно разойдутся тучи, а снег растает окончательно, сообщают синоптики.

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 20 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Однако явного потепления ждать пока не стоит. Температура воздуха составит всего -1…+1 градус Цельсия. Ветер сильный северо-западный 10 метров в секунду.

Во вторник, 21 января, на город опустится туман и грозовые тучи. Днем столбики термометров покажут +3, а ночью — опустятся до 0 градусов. Порывы ветра составят 6 метров в секунду.

Непрекращающиеся дожди обрушатся на Ростов-на-Дону в конце недели
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В среду, 22 января, погода нас ничем не удивит. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от -1 до +2 градусов. Осадков также не ожидается.

Добавим, что это последние холодные дни в январе. Затем воздух прогреется до +5 градусов. Следующее резкое похолодание ожидается в начале февраля.

Ранее синоптики рассказали о погоде на Крещение в донской столице.

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