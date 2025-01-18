В Ростовской области родители дали дочери редкое имя в честь повелительницы пчел

Posted 18 января, 05:30
Published 18 января, 05:30
Modified 18 января, 05:30
Updated 18 января, 05:30
По данным аналитиков на середину января, в Ростовской области появилась на свет девочка, которой родители дали имя Мелисса. В древнегреческой культуре считается, что имя произошло от нимфы Мелиссы, которая была владычицей пчел. Из-за этого нередко можно встретить мнение о том, что Мелиссы очень трудолюбивые, прилежные и целеустремленные.
Кроме того, в Ростовской области теперь есть малышки именами Ванесса, Лолита, Мелек и Алима. Также в области родились мальчики, которых родители назвали редкими именами: Гордей, Тигран, Билял и Макарий.
В 2025 году обновился список самых популярных женских и мужских имен Ростовской области. Девочек чаще всего называют Аннами — 22 (ребенка), Софиями и Мариями — 21, а также Варварами — 20 и Евами — 18. У мальчиков популярны имена Михаил — 30 (детей), Александр — 29, Артем и Марк — 21 и еще Иван — 19.
До этого в Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки.