В Ростовской области родители дали дочери редкое имя в честь повелительницы пчел

По данным аналитиков на середину января, в Ростовской области появилась на свет девочка, которой родители дали имя Мелисса. В древнегреческой культуре считается, что имя произошло от нимфы Мелиссы, которая была владычицей пчел. Из-за этого нередко можно встретить мнение о том, что Мелиссы очень трудолюбивые, прилежные и целеустремленные.