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Posted 18 января, 05:30

Published 18 января, 05:30

Modified 18 января, 05:30

Updated 18 января, 05:30

Девочка с уникальнейшим именем родилась в Ростовской области в январе

В Ростовской области родители дали дочери редкое имя в честь повелительницы пчел

18 января 2025, 05:30
Фото: Unsplash. Девочка с уникальнейшим именем родилась в Ростовской области в январе

В ЗАГСе назвали самые редкие имена для девочек и мальчиков в Ростовской области

Информационный реестр ЗАГС продолжает делиться самыми распространенными и наиболее редкими именами, которые семьи в Ростовской области выбирают для своих дочерей и сыновей.

По данным аналитиков на середину января, в Ростовской области появилась на свет девочка, которой родители дали имя Мелисса. В древнегреческой культуре считается, что имя произошло от нимфы Мелиссы, которая была владычицей пчел. Из-за этого нередко можно встретить мнение о том, что Мелиссы очень трудолюбивые, прилежные и целеустремленные.

Кроме того, в Ростовской области теперь есть малышки именами Ванесса, Лолита, Мелек и Алима. Также в области родились мальчики, которых родители назвали редкими именами: Гордей, Тигран, Билял и Макарий.

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В 2025 году обновился список самых популярных женских и мужских имен Ростовской области. Девочек чаще всего называют Аннами — 22 (ребенка), Софиями и Мариями — 21, а также Варварами — 20 и Евами — 18. У мальчиков популярны имена Михаил — 30 (детей), Александр — 29, Артем и Марк — 21 и еще Иван — 19.

До этого в Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки.

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