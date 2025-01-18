Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске

Posted 18 января, 11:10
Published 18 января, 11:10
Modified 18 января, 11:12
Updated 18 января, 11:12
Инцидент произошел в субботу, 18 января, около 11.00 мск на улице Луначарского в Батайске. По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai Accent при движении не уступил проезд автомобилю Volkswagen Golf, у которого было преимущество. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии автомобилист на Hyundai Accent скончался на месте еще до приезда врачей скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все нюансы случившегося.
До этого на въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии переднюю часть авто просто сплющило. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.