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Posted 18 января, 11:10

Published 18 января, 11:10

Modified 18 января, 11:12

Updated 18 января, 11:12

Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых авто в Батайске

Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске

18 января 2025, 11:10
Фото: 1MI. Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых авто в Батайске
В Батайске водитель нарушил правила ПДД, что привело к его смерти, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 18 января, около 11.00 мск на улице Луначарского в Батайске. По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai Accent при движении не уступил проезд автомобилю Volkswagen Golf, у которого было преимущество. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии автомобилист на Hyundai Accent скончался на месте еще до приезда врачей скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все нюансы случившегося.

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До этого на въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии переднюю часть авто просто сплющило. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.

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