Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске

Инцидент произошел в субботу, 18 января, около 11.00 мск на улице Луначарского в Батайске. По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai Accent при движении не уступил проезд автомобилю Volkswagen Golf, у которого было преимущество. Столкновения избежать не удалось.