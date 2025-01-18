Юрий Слюсарь заявил, что Ростов-на-Дону станет столицей южного макрорегиона

Posted 18 января, 09:27
Published 18 января, 09:27
Modified 18 января, 15:21
Updated 18 января, 15:21
На встрече с представителями дипломатического корпуса врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что регион готов сотрудничать с предприятиями и бизнесом Узбекистана, Беларуси, Армении и Абхазии и делать акцент на развитии экономических отношений.
Также Слюсарь подметил, что экономическая география Ростовской области развивается так, что он становится центром большого и мощного макрорегиона. Кроме того, толчок развитию дают транзитные возможности Ростовской области.
«Это большая стратегическая задача, мы сейчас в начале этого пути и обязательно будем с вами взаимодействовать и приглашать в совместные проекты», — обратился к консулам Юрий Слюсарь.
Ранее Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова.