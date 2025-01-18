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Posted 18 января, 09:27

Published 18 января, 09:27

Modified 18 января, 15:21

Updated 18 января, 15:21

Юрий Слюсарь заявил, что Ростов-на-Дону станет столицей южного макрорегиона

Юрий Слюсарь заявил, что Ростов-на-Дону станет столицей южного макрорегиона

18 января 2025, 09:27
Фото: Правительство Ростовской области. Юрий Слюсарь заявил, что Ростов-на-Дону станет столицей южного макрорегиона
Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что Ростов-на-Дону хочет претендовать не просто на звание столицы округа, а стать южной столицей России. Сведения опубликованы на портале правительства региона.

На встрече с представителями дипломатического корпуса врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что регион готов сотрудничать с предприятиями и бизнесом Узбекистана, Беларуси, Армении и Абхазии и делать акцент на развитии экономических отношений.

Также Слюсарь подметил, что экономическая география Ростовской области развивается так, что он становится центром большого и мощного макрорегиона. Кроме того, толчок развитию дают транзитные возможности Ростовской области.

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«Это большая стратегическая задача, мы сейчас в начале этого пути и обязательно будем с вами взаимодействовать и приглашать в совместные проекты», — обратился к консулам Юрий Слюсарь.

Ранее Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова.

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