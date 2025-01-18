В Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботу

В субботу, 18 января, в Ростове-на-Дону возникли огромные проблемы с общественным транспортом. Жители Октябрьского района с 5.30 мск стоят на остановках и не могут дождаться хотя бы одного автобуса. Маршруты №1, 1А, 27, 43, 18 и 18А абсолютно пустые. На дорогах можно увидеть только маршрутки №10 и №2.