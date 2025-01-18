rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 08:49

Published 18 января, 08:49

Modified 18 января, 10:08

Updated 18 января, 10:08

Водители автобусов массово срывают рейсы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботу

18 января 2025, 08:49
Фото: 1MI. Водители автобусов массово срывают рейсы в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на полное отсутствие автобусов в субботу

Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону с самого утра не могли никуда уехать из-за практически полного отсутствия автобусов, пожаловались горожане в соцсетях.

В субботу, 18 января, в Ростове-на-Дону возникли огромные проблемы с общественным транспортом. Жители Октябрьского района с 5.30 мск стоят на остановках и не могут дождаться хотя бы одного автобуса. Маршруты №1, 1А, 27, 43, 18 и 18А абсолютно пустые. На дорогах можно увидеть только маршрутки №10 и №2.

Ростовчане рассказали, что им даже пришлось звонить в АТП, чтобы узнать причину задержки автобусов.

Жители Ростова-на-Дону смогут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области.

Читайте также:
Полный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-ДонуДевушка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-ДонуДва полных пассажирами автобуса столкнулись в Ростове на Шолохова
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Городской автобус#Маршруты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика