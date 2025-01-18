Жители Ростовской области стали массово менять имена и фамилии

Posted 18 января, 05:03
Published 18 января, 05:03
Modified 18 января, 05:03
Updated 18 января, 05:03
Согласно статистике ведомства за 2024 год, 3858 жителей Ростовской области меняли свое имя или фамилию. Это на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 3314 человек.
Добавим, что причины перемены имени и фамилии неизвестны.
До этого ЗАГС назвал самое редкое имя, которое родители выбрали для сына в Ростовской области в конце 2024 года. В переводе с персидского оно означает «источник железа». Подробнее об уникальных именах региона в материале RostovGazeta.
Ранее в Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом.