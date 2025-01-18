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Posted 18 января, 05:03

Published 18 января, 05:03

Modified 18 января, 05:03

Updated 18 января, 05:03

Почти 4 тысячи жителей Ростовской области сменили имя или фамилию в 2024 году

Жители Ростовской области стали массово менять имена и фамилии

18 января 2025, 05:03
Фото: 1MI. Почти 4 тысячи жителей Ростовской области сменили имя или фамилию в 2024 году

Почти 4 тысячи жителей Ростовской области сменили имя или фамилию в 2024 году

С января по декабрь 2024 года 3,8 тысячи жителей Ростовской области решались на смену имени или фамилии. Информацией поделилось региональное Управление ЗАГС.

Согласно статистике ведомства за 2024 год, 3858 жителей Ростовской области меняли свое имя или фамилию. Это на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 3314 человек.

Добавим, что причины перемены имени и фамилии неизвестны.

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До этого ЗАГС назвал самое редкое имя, которое родители выбрали для сына в Ростовской области в конце 2024 года. В переводе с персидского оно означает «источник железа». Подробнее об уникальных именах региона в материале RostovGazeta.

Ранее в Ростове-на-Дону родилась девочка, загадочно окруженная одним числом.

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