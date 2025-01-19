Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев

Posted 19 января, 08:36
Published 19 января, 08:36
Modified 19 января, 10:48
Updated 19 января, 10:48
СМИ со ссылкой на собственный источник уточнило, что экс-глава региона, дескать, может быть причастен к махинациям с крупными денежными средствами. Речь идет якобы о Западной хорде, на проект и строительство которой выделили десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. Вероятно, силовые структуры смутило, что на Дону почти все крупные госконтракты Минтранса получала компания «Т-Транс», признанная участником картельного сговора.
Василий Голубев покинул пост губернатора в начале ноября 2024 года. Некоторые СМИ утверждали, что добровольная отставка может быть связана не только с переходом на новую работу, но и с обысками, прошедшими у него накануне. В правительстве Ростовской области эту информацию не подтвердили, но и опровержение дали неоднозначное:
— Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, потом находился на рабочем месте, проводил совещания. На завтра намечены рабочие совещания и встречи, — сообщили тогда в пресс-службе.
Примечательно, что комментарий об обысках журналисты запросили 4 ноября. А сами обыски, по данным различных СМИ, проходили 2-го, но об этой дате речи не идет в ответе.
Экс-глава Дона после отставки получил мандат депутата регионального Заксобрания.
Еще через время освободилось место сенатора. Василий Голубев попал в верхнюю палату парламента, сменив Ирину Рукавишникову. Вместе со статусом сенатора бывший чиновник получил уголовную неприкосновенность, запрет на арест, обыск или допрос без согласования Госдумы или Совфеда.
Официально информацию о подозрениях Василия Голубева в причастности к уголовным преступлениям не подтверждали.