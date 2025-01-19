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Posted 19 января, 08:36

Published 19 января, 08:36

Modified 19 января, 10:48

Updated 19 января, 10:48

Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев

Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев

19 января 2025, 08:36
Фото: тг Юрия Голубева. Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев, недавно получивший место сенатора, может стать одним из подозреваемых по уголовному делу, сообщает 161.RU.

СМИ со ссылкой на собственный источник уточнило, что экс-глава региона, дескать, может быть причастен к махинациям с крупными денежными средствами. Речь идет якобы о Западной хорде, на проект и строительство которой выделили десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. Вероятно, силовые структуры смутило, что на Дону почти все крупные госконтракты Минтранса получала компания «Т-Транс», признанная участником картельного сговора.

Василий Голубев покинул пост губернатора в начале ноября 2024 года. Некоторые СМИ утверждали, что добровольная отставка может быть связана не только с переходом на новую работу, но и с обысками, прошедшими у него накануне. В правительстве Ростовской области эту информацию не подтвердили, но и опровержение дали неоднозначное:

— Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, потом находился на рабочем месте, проводил совещания. На завтра намечены рабочие совещания и встречи, — сообщили тогда в пресс-службе.
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Примечательно, что комментарий об обысках журналисты запросили 4 ноября. А сами обыски, по данным различных СМИ, проходили 2-го, но об этой дате речи не идет в ответе.

Экс-глава Дона после отставки получил мандат депутата регионального Заксобрания.

Еще через время освободилось место сенатора. Василий Голубев попал в верхнюю палату парламента, сменив Ирину Рукавишникову. Вместе со статусом сенатора бывший чиновник получил уголовную неприкосновенность, запрет на арест, обыск или допрос без согласования Госдумы или Совфеда.

Официально информацию о подозрениях Василия Голубева в причастности к уголовным преступлениям не подтверждали.

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