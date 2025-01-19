Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев

Василий Голубев покинул пост губернатора в начале ноября 2024 года. Некоторые СМИ утверждали, что добровольная отставка может быть связана не только с переходом на новую работу, но и с обысками, прошедшими у него накануне. В правительстве Ростовской области эту информацию не подтвердили, но и опровержение дали неоднозначное: