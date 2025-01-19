Итоги недели: Логвиненко запутал всех своей отставкой, а Ростов остался без автобусов

В этот же день состоялась встреча главы администрации с руководителями местных СМИ в честь Дня российской печати. Во время мероприятия Логвиненко заявил, что узнал о своем якобы увольнении из соцсетей. По его словам, он пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.