Итоги недели: Логвиненко запутал всех своей отставкой, а Ростов остался без автобусов

Posted 19 января, 18:31
Published 19 января, 18:31
Modified 19 января, 18:33
Updated 19 января, 18:33
14 января в соцмедиа начала распространяться информация об отставке Алексея Логвиненко. Позднее в мэрии Ростова опровергли информацию и сообщили, что он находится на своем рабочем месте.
Также ростовчанам напомнили, что срок полномочий Логвиненко истечет в октябре 2025, а досрочная отставка возможна только по решению Гордумы.
В этот же день состоялась встреча главы администрации с руководителями местных СМИ в честь Дня российской печати. Во время мероприятия Логвиненко заявил, что узнал о своем якобы увольнении из соцсетей. По его словам, он пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.
16 января появилась информация о внеочередном заседании, скриншот с сайта Гордумы опубликовала депутат Наталья Оськина. По ее словам, отставка по собственному желанию Алексея Логвиненко станет одной из тем, которую рассмотрят на заседании.
17 января информация об этом исчезла с сайта городской Думы Ростова. Наталья Оськина предоставила доказательства в виде скриншота и видеозаписи экрана компьютера.
По словам депутата, ей огранили доступ к сайту, а в аппарате помощнику отказали выдать логин и пароль, сообщив, что портал закрыли на техобслуживание.
16 января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности министра строительства и архитектуры региона Юрия Сильвестрова.
Чиновник сложит полномочия с 1 марта 2025 года. До увольнения Сильвестров будет находиться в отпуске. До марта обязанности министра будет исполнять его заместитель Сергей Вифлянцев.
В субботу утром, 18 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону не вышли автобусы сразу на шесть маршрутов. Общественный транспорт не курсировал около двух часов.
В Минтрансе региона сообщили, что задержка была связана с проверкой Следкома. Оказалось, что сотрудники следственных органов проводили работы в рамках расследования дела «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Речь идет об инциденте, который произошел летом 2024 года. Тогда ростовчанка выпала из салона автобуса №18.
В результате проверки правоохранители выявили неполадки в трех десятках автобусов, а медосмотр не смогли пройти более десяти водителей. Это и стало причиной, по которой автобусы не выпустили на маршруты.