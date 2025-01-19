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Posted 19 января, 18:31

Published 19 января, 18:31

Modified 19 января, 18:33

Updated 19 января, 18:33

Итоги недели: Логвиненко запутал всех своей отставкой, а Ростов остался без автобусов

Итоги недели: Логвиненко запутал всех своей отставкой, а Ростов остался без автобусов

19 января 2025, 18:31
Фото: Телеграмм-канал Алексея Логвиненко. Итоги недели: Логвиненко запутал всех своей отставкой, а Ростов остался без автобусов
Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова, а в соцсетях распространились слухи об увольнении главы администрации Алексея Логвиненко. Тем временем сразу на шести маршрутах автобусы внезапно не вышли на маршрут.

Уходит или нет?

14 января в соцмедиа начала распространяться информация об отставке Алексея Логвиненко. Позднее в мэрии Ростова опровергли информацию и сообщили, что он находится на своем рабочем месте.

Также ростовчанам напомнили, что срок полномочий Логвиненко истечет в октябре 2025, а досрочная отставка возможна только по решению Гордумы.

В этот же день состоялась встреча главы администрации с руководителями местных СМИ в честь Дня российской печати. Во время мероприятия Логвиненко заявил, что узнал о своем якобы увольнении из соцсетей. По его словам, он пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.

16 января появилась информация о внеочередном заседании, скриншот с сайта Гордумы опубликовала депутат Наталья Оськина. По ее словам, отставка по собственному желанию Алексея Логвиненко станет одной из тем, которую рассмотрят на заседании.

17 января информация об этом исчезла с сайта городской Думы Ростова. Наталья Оськина предоставила доказательства в виде скриншота и видеозаписи экрана компьютера.

По словам депутата, ей огранили доступ к сайту, а в аппарате помощнику отказали выдать логин и пароль, сообщив, что портал закрыли на техобслуживание.

Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова
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Еще одно увольнение

16 января врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности министра строительства и архитектуры региона Юрия Сильвестрова.

Чиновник сложит полномочия с 1 марта 2025 года. До увольнения Сильвестров будет находиться в отпуске. До марта обязанности министра будет исполнять его заместитель Сергей Вифлянцев.

В Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботу
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Задержка автобусов

В субботу утром, 18 января, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону не вышли автобусы сразу на шесть маршрутов. Общественный транспорт не курсировал около двух часов.

В Минтрансе региона сообщили, что задержка была связана с проверкой Следкома. Оказалось, что сотрудники следственных органов проводили работы в рамках расследования дела «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Речь идет об инциденте, который произошел летом 2024 года. Тогда ростовчанка выпала из салона автобуса №18.

В результате проверки правоохранители выявили неполадки в трех десятках автобусов, а медосмотр не смогли пройти более десяти водителей. Это и стало причиной, по которой автобусы не выпустили на маршруты.

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