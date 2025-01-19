Компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 млн руб за свет в Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление ООО «Таганрогской энергетической компании» в отношении ПАО «Россети Юг». Истец хочет добиться оплаты услуг по передаче электрической энергии за сентябрь и октябрь 2024 года, а также пени за невыплаченной в срок суммы. В общей сложности долг составляет чуть больше 2,5 миллиона рублей.