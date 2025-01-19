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Posted 19 января, 06:33

Published 19 января, 06:33

Modified 19 января, 06:35

Updated 19 января, 06:35

Компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 млн руб за свет в Ростовской области

Компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 млн руб за свет в Ростовской области

19 января 2025, 06:33
Фото: 1MI. Компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 млн руб за свет в Ростовской области
ООО «Таганрогская энергетическая компания» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области для взыскания долга по счетам за свет с ПАО «Россети Юг». Информация опубликована в картотеке дел суда.

Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление ООО «Таганрогской энергетической компании» в отношении ПАО «Россети Юг». Истец хочет добиться оплаты услуг по передаче электрической энергии за сентябрь и октябрь 2024 года, а также пени за невыплаченной в срок суммы. В общей сложности долг составляет чуть больше 2,5 миллиона рублей.

Добавим, что предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года.

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До этого суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра и нарушение требований контракта.

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