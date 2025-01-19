rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 16:09

Published 19 января, 16:09

Modified 19 января, 16:11

Updated 19 января, 16:11

Мокрый снег и ливни надвигаются на Ростовскую область

Мокрый снег и ливни надвигаются на Ростовскую область

19 января 2025, 16:09
Фото: 1MI.
В начале недели, 20 и 21 января, в Ростовской области ожидаются мокрый снег и ливни. Об этом рассказали синоптики.

В понедельник, 20 января, небо над Ростовом затянет облаками. Дороги покроет слой льда, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в первую половину суток опустится до -4 градусов, а днем достигнет +2.

В регионе в начале недели пройдут снег и ливень. В первой половине суток возможна изморозь. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура будет колебаться от -7 до +4.

На следующий день, 21 января, осадков не предвидится. Ветер стихнет до 5-13 метров в секунду, а воздух потеплеет до +3.

В регионе продолжат идти дожди и мокрый снег. Ночью на регион опустится туман, а температура снизится до -3.

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» накрыл мокрый снег
Узнать подробнее

Ранее компания «Автодор» предупредила автомобилистов об опасной погоде на трассе М-4 «Дон».

Читайте также:
Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце неделиМокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие дниКлиматолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Синоптики#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика