Мокрый снег и ливни надвигаются на Ростовскую область

Posted 19 января, 16:09
Published 19 января, 16:09
Modified 19 января, 16:11
Updated 19 января, 16:11
В понедельник, 20 января, небо над Ростовом затянет облаками. Дороги покроет слой льда, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в первую половину суток опустится до -4 градусов, а днем достигнет +2.
В регионе в начале недели пройдут снег и ливень. В первой половине суток возможна изморозь. Ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура будет колебаться от -7 до +4.
На следующий день, 21 января, осадков не предвидится. Ветер стихнет до 5-13 метров в секунду, а воздух потеплеет до +3.
В регионе продолжат идти дожди и мокрый снег. Ночью на регион опустится туман, а температура снизится до -3.