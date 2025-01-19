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Posted 19 января, 10:13

Published 19 января, 10:13

Modified 19 января, 10:15

Updated 19 января, 10:15

Жителей Ростова напугали звуки сирены и грохот в небе 19 января

«Очень громко! Я слышала!»: жителей Ростова напугали звуки сирены и грохот в небе

19 января 2025, 10:13
Фото: Изображение Midjourney.

Жителей Ростова напугали звуки сирены и грохот в небе 19 января

В Ростове и за его пределами 19 января местные жители услышали сирену и звук, похожий на взрыв. Кадры со звуками воздушной тревоги опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Сообщения о звуках сирены появились в 12.38 мск в соцмедиа. Источник уточнил, что вой длился несколько минут.

«На Ленина тоже было слышно», — пишет интернет-пользовательница.
«На Сельмаше тоже звучали», — отмечает подписчик телеграм-канала.

Некоторые отмечают, что сирена звучала в Александровке, Нахичевани, в Чалтыре и даже в Таганроге.

Кроме того, некоторые пользователи пишут о звуке, похожем на взрыв.

«Взрыв был к западу от Ростова», — сообщает источник.
«Азовский район, взрыв был 5 минут назад», — пишет пользователь.

Также хлопок слышали жители Батайска и Чалтыря.

«Очень громко! Я слышала!» — написала местная жительница.

Кроме того, жители Батайска сообщают об инверсионных следах в небе.

Видео: Изображение Midjourney.
Слышали в центре, на Военведе и СЖМ: 15 января в Ростове сработала тревожная сирена
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Отметим, что ни Минобороны, ни местные власти не сообщали пока о причинах срабатывания сирены и грохота в небе. Вероятно, сработала система ПВО, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в Ростове сработала тревожная сирена 15 января.

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