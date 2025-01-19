«Очень громко! Я слышала!»: жителей Ростова напугали звуки сирены и грохот в небе

Posted 19 января, 10:13
Published 19 января, 10:13
Modified 19 января, 10:15
Updated 19 января, 10:15
Сообщения о звуках сирены появились в 12.38 мск в соцмедиа. Источник уточнил, что вой длился несколько минут.
«На Ленина тоже было слышно», — пишет интернет-пользовательница.
«На Сельмаше тоже звучали», — отмечает подписчик телеграм-канала.
Некоторые отмечают, что сирена звучала в Александровке, Нахичевани, в Чалтыре и даже в Таганроге.
Кроме того, некоторые пользователи пишут о звуке, похожем на взрыв.
«Взрыв был к западу от Ростова», — сообщает источник.
«Азовский район, взрыв был 5 минут назад», — пишет пользователь.
Также хлопок слышали жители Батайска и Чалтыря.
«Очень громко! Я слышала!» — написала местная жительница.
Кроме того, жители Батайска сообщают об инверсионных следах в небе.
Отметим, что ни Минобороны, ни местные власти не сообщали пока о причинах срабатывания сирены и грохота в небе. Вероятно, сработала система ПВО, однако официального подтверждения этой информации нет.
Ранее в Ростове сработала тревожная сирена 15 января.