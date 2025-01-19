Отец пропавшей студентки из Ростова Цомартовой опроверг, что она вышла на связь

Posted 19 января, 12:44
Published 19 января, 12:44
Modified 19 января, 12:46
Updated 19 января, 12:46
По уверениям СМИ, исчезнувшая в дагестанском Каспийске после соревнований ростовская студентка Анна Цомартова вышла на связь.
Только вместо того, чтобы позвонить родителям, девушка обратилась к правозащитникам организации, которая внесена Минюстом России в список иноагентов. Им Анна якобы рассказала о преследовании и попросила ее эвакуировать.
Однако семья исчезнувшей девушки в это не верит. Считая, что их опять раскручивают на деньги.
«Дело в том, что до этого из Дагестана вывезли девочку по подложным документам и она попалась в Грузии. Она тоже находилась в федеральном розыске, сообщения ее родителей были в группе организации. В этом месяце девочку поймали. Родители приехали за ней и забрали. С представителями этой организации связывалась наша администратор, спрашивала про нашу дочь. И там подтвердили, что слышали об Анне», — отмечает Николай Цомартов.
Однако, по словам собеседника, сказать что-то конкретное сотрудница организации отказалась. Сослалась на то, что боится остаться без работы.
«А потом нам сказали, что Анна выходила с ними на связь и ее кто-то преследовал. Но информацию дадут только по предоплате. Мы даже не стали спрашивать сколько денег за это надо. Мы же не отказываемся платить, но не предоплату, только по факту. Будет ребенок — будут деньги», — уточняет отец ростовской студентки.
Свое недоверие к информации семья объясняет и тем, что если бы у девушки была возможность выйти на связь, прежде всего, она позвонила бы родителям.
«По крайней мере дочь точно знала наизусть свой номер телефона, который оставался у нас. Пока месяц назад его не забрали на экспертизу, он все время был у нас включен. И если б у нее была хоть какая-то возможность выйти на контакт — это давно бы произошло. Поэтому мы не верим этой организации», — объясняет Николай.
Напомним, что ранее RostovGazeta сообщала о поступающих угрозах родителям исчезнувшей спортсменки. Им обещали «серьезные изменения» в семье.
«Угрозы прекратились благодаря вмешательству Следственного комитета России. Все-таки наши недруги чего-то боятся. И когда увидели, что за нас заступаются — „прижали хвост“. Но я хорошо знаю этот „базарный“ стиль. Есть такие люди, которые убеждены, что последнее слово должно остаться за ними. Поэтому угрозы наверняка повторятся. Это никогда не закончится. Мы же знаем, кто „работает“ против нас», — резюмирует Николай Цомартов.