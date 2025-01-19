Отец пропавшей студентки из Ростова Цомартовой опроверг, что она вышла на связь

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Информация в СМИ о том, что исчезнувшая в Дагестане ростовская студентка Анна Цомартова вышла на связь, не соответствует действительности. Отец девушки Николай Цомартов считает, что семью снова раскручивают на деньги. Об этом он сообщил RostovGazeta.