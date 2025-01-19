Ростовчанам запретят держать в квартирах китов, пум и плюющихся скорпионов

Posted 19 января, 16:47
Published 19 января, 16:47
Modified 19 января, 16:47
Updated 19 января, 16:47
Сообщается, что список животных разделен на 33 категории. В него вошли кобры, тайпаны, мамбы, питоны длиной более четырех метров, песчаные эфы и гадюки. Также ростовчанам нельзя будет держать дома моржей, китов и крупных хищников.
«Включение животных в список основывалось на двух критериях — это либо животные, представляющие опасность для своих владельцев, либо животные, содержание которых в неволе, может неблагоприятно влиять на их состояние или привести к гибели», — цитирует источник министерство природы РФ.
Ранее RostovGazeta назвала самых необычных животных, которых продают жители Ростовской области для домашнего содержания.
До этого ростовчанин выставил на продажу кошку за один миллион рублей.