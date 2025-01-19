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Posted 19 января, 16:47

Published 19 января, 16:47

Modified 19 января, 16:47

Updated 19 января, 16:47

Ростовчанам запретят держать в квартирах китов, пум и плюющихся скорпионов

Ростовчанам запретят держать в квартирах китов, пум и плюющихся скорпионов

19 января 2025, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.
Россиянам, в том числе и жителям Ростовской области, показали список животных, которых нельзя держать дома. Всего в стоп-лист вошли более сотни видов. Среди них — змеи, крупные хищники, членистоногие и даже киты. Об этом рассказали в ИА «Регнум».

Сообщается, что список животных разделен на 33 категории. В него вошли кобры, тайпаны, мамбы, питоны длиной более четырех метров, песчаные эфы и гадюки. Также ростовчанам нельзя будет держать дома моржей, китов и крупных хищников.

«Включение животных в список основывалось на двух критериях — это либо животные, представляющие опасность для своих владельцев, либо животные, содержание которых в неволе, может неблагоприятно влиять на их состояние или привести к гибели», — цитирует источник министерство природы РФ.
Настоящую змею «для тещи» продают в Ростове за миллион
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Ранее RostovGazeta назвала самых необычных животных, которых продают жители Ростовской области для домашнего содержания.

До этого ростовчанин выставил на продажу кошку за один миллион рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Домашние животные#Питомцы#Запрет#Происшествия
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