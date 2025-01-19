Ростовчанам запретят держать в квартирах китов, пум и плюющихся скорпионов

Россиянам, в том числе и жителям Ростовской области, показали список животных, которых нельзя держать дома. Всего в стоп-лист вошли более сотни видов. Среди них — змеи, крупные хищники, членистоногие и даже киты. Об этом рассказали в ИА «Регнум».

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