Ростовский митрополит заявил, что его раздражает ажиотаж вокруг крещенских купаний

Posted 19 января, 14:31
Published 19 января, 14:31
Modified 19 января, 14:33
Updated 19 января, 14:33
По словам митрополита, когда человеческое внимание направлено на ажиотаж, оно отвлекается от сути богослужения.
«Когда я сильно раздражаюсь, я себе говорю: „слушай, Меркурий, успокойся…не смотри на весь этот ажиотаж и неси слово Божие“. Вопрос в том, сколько людей услышит это слово», — отмечает митрополит Меркурий.
По его мнению, сейчас народ настолько привык к большому количеству шумов, что слово Божие им не слышно. Однако, как сообщил Меркурий, он пытается бороться с этим раздражением.
«Если у тебя есть внутренний заряд, который ты несешь, то люди это будут чувствовать», — добавил священнослужитель.
Ранее корреспондент RostovGazeta поделился фотографиями и видео крещенского омовения, в котором приняли участие тысячи верующих в ночь на 19 января.