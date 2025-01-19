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Posted 19 января, 14:31

Published 19 января, 14:31

Modified 19 января, 14:33

Updated 19 января, 14:33

Ростовский митрополит заявил, что его раздражает ажиотаж вокруг крещенских купаний

Ростовский митрополит заявил, что его раздражает ажиотаж вокруг крещенских купаний

19 января 2025, 14:31
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовский митрополит заявил, что его раздражает ажиотаж вокруг крещенских купаний
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий признался, что его раздражает ажиотаж вокруг крещенских купаний. Свое мнение он высказал на интервью для программы «Сугубо личное».

По словам митрополита, когда человеческое внимание направлено на ажиотаж, оно отвлекается от сути богослужения.

«Когда я сильно раздражаюсь, я себе говорю: „слушай, Меркурий, успокойся…не смотри на весь этот ажиотаж и неси слово Божие“. Вопрос в том, сколько людей услышит это слово», — отмечает митрополит Меркурий.

По его мнению, сейчас народ настолько привык к большому количеству шумов, что слово Божие им не слышно. Однако, как сообщил Меркурий, он пытается бороться с этим раздражением.

«Если у тебя есть внутренний заряд, который ты несешь, то люди это будут чувствовать», — добавил священнослужитель.
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Ранее корреспондент RostovGazeta поделился фотографиями и видео крещенского омовения, в котором приняли участие тысячи верующих в ночь на 19 января.

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