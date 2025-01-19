Шли даже с детьми: на Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове

Posted 19 января, 07:42
Published 19 января, 07:42
Modified 19 января, 07:44
Updated 19 января, 07:44
Крещение Господне является одним из важнейших православных праздников. Оно завершает рождественский цикл. В этот день верующие вспоминают, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Считается, что вся вода в этот день становится святой, а погружение в водоем очищает от грехов, болезней и проблем.
В ночь на 19 января, канун Крещения у храма святого Георгия Победоносца на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 33 собрались десятки верующих. После вечернего богослужения православные направились к источнику, расположенному поблизости. К купели приходили целыми семьями и даже с маленькими детьми.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду. Недалеко поставили стол с самоварами, где после омовения люди могли согреться горячим чаем. Те, кто не решился окунуться полностью, умывались и набирали воду из источника в разные емкости.
На месте дежурят экстренные службы: медики, спасатели и даже полиция с кинологами.
Искупаться в купели у храма святого Георгия Победоносца можно круглосуточно. Поэтому те, кто не смог приехать ночью, имеют в запасе еще целый день 19 января.