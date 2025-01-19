Шли даже с детьми: на Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове

Крещение Господне является одним из важнейших православных праздников. Оно завершает рождественский цикл. В этот день верующие вспоминают, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Считается, что вся вода в этот день становится святой, а погружение в водоем очищает от грехов, болезней и проблем.