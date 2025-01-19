rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 07:42

Published 19 января, 07:42

Modified 19 января, 07:44

Updated 19 января, 07:44

На Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове-на-Дону: фоторепортаж

Шли даже с детьми: на Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове

19 января 2025, 07:42
Фото: rostovgazeta.ru. На Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове-на-Дону: фоторепортаж

На Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ростове-на-Дону

В ночь на 19 января тысячи верующих приняли участие в крещенском омовении. Для православного обряда подготовили семь купелей в городе. Из одной из них корреспондент RostovGazeta поделился фотографиями и видео.

Крещение Господне является одним из важнейших православных праздников. Оно завершает рождественский цикл. В этот день верующие вспоминают, как Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Считается, что вся вода в этот день становится святой, а погружение в водоем очищает от грехов, болезней и проблем.

Видео: rostovgazeta.ru. На Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ротстове

В ночь на 19 января, канун Крещения у храма святого Георгия Победоносца на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 33 собрались десятки верующих. После вечернего богослужения православные направились к источнику, расположенному поблизости. К купели приходили целыми семьями и даже с маленькими детьми.

Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.
Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду.. Фото: rostovgazeta.ru
Где можно купаться на Крещение в Ростовской области: адреса купелей
Узнать подробнее

Верующие ныряли, плавали в ледяной воде, растирались полотенцами и переодевались в сухую одежду. Недалеко поставили стол с самоварами, где после омовения люди могли согреться горячим чаем. Те, кто не решился окунуться полностью, умывались и набирали воду из источника в разные емкости.

После омовения для всех желающих подготовили чай из самовара

На месте дежурят экстренные службы: медики, спасатели и даже полиция с кинологами.

Искупаться в купели у храма святого Георгия Победоносца можно круглосуточно. Поэтому те, кто не смог приехать ночью, имеют в запасе еще целый день 19 января.

Видео: rostovgazeta.ru. На Крещение тысячи верующих искупались в источниках в Ротстове

Ранее RostovGazeta публиковала полный список купелей с адресами в Ростове.

Читайте также:
В Ростове сократили число купелей на Крещение. Показываем их на картеДля крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской областиВласти Батайска отменили крещенские купания в купелях
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Полиция#Спасатели#Крещение#Купели#Православие#Источники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика