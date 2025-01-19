Сильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской области

Posted 19 января, 08:38
Published 19 января, 08:38
Modified 19 января, 08:40
Updated 19 января, 08:40
В течение дня в регионе прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит порядка +3 градусов (местами опустится ниже нуля). А ночью похолодает до -3, хотя в южной части найдутся муниципалитеты, где столбик термометра покажет около +2 даже в темное время суток.
Из-за перепада температуры и снега с дождем дороги превратятся в настоящие ледовые катки. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными и внимательными за рулем. Кроме того, на проводах и деревьях налипнет мокрый снег, из-за которого возможны ЧП: обрыв проводов и последующее отключение света, падение деревьев на машины и здания.
Накануне днем в Ростовской области ударил мороз до -7 градусов.