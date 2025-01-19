Сильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской области

Из-за перепада температуры и снега с дождем дороги превратятся в настоящие ледовые катки. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными и внимательными за рулем. Кроме того, на проводах и деревьях налипнет мокрый снег, из-за которого возможны ЧП: обрыв проводов и последующее отключение света, падение деревьев на машины и здания.