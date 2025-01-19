rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 08:38

Published 19 января, 08:38

Modified 19 января, 08:40

Updated 19 января, 08:40

На Крещение обещают гололед после снега с дождем в Ростовской области

Сильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской области

19 января 2025, 08:38
Фото: 1MI. На Крещение обещают гололед после снега с дождем в Ростовской области
В Ростовской области из-за заморозков на Крещение обещают гололед. О погоде 19 января сообщили донские спасатели.

В течение дня в регионе прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит порядка +3 градусов (местами опустится ниже нуля). А ночью похолодает до -3, хотя в южной части найдутся муниципалитеты, где столбик термометра покажет около +2 даже в темное время суток.

Мокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие дни
Узнать подробнее

Из-за перепада температуры и снега с дождем дороги превратятся в настоящие ледовые катки. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными и внимательными за рулем. Кроме того, на проводах и деревьях налипнет мокрый снег, из-за которого возможны ЧП: обрыв проводов и последующее отключение света, падение деревьев на машины и здания.

Накануне днем в Ростовской области ударил мороз до -7 градусов.

Читайте также:
Мокрый снег накроет Ростовскую область на КрещениеСтал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрьДо -7 градусов упадет температура воздуха в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП#Отключение света#Погода#Безопасность на дорогах#Гололед#Осадки#Крещение#Температура#Дождь#Падение деревьев#Заморозки#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика