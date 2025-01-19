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Posted 19 января, 09:47

Published 19 января, 09:47

Modified 19 января, 09:49

Updated 19 января, 09:49

Следком назвал причину обыска в АТП в Ростове, из-за которого не вышли автобусы

Следком назвал причину обыска в АТП в Ростове, из-за которого не вышли автобусы

19 января 2025, 09:47
Фото: 1MI.
В Ростове ряд автобусов не вышли на маршруты из-за проверки СК. Об этом рассказали «РИА Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в субботу, 18 января, в Октябрьском районе Ростова не вышли автобусы сразу на шести автобусных маршрутах.

Выяснилось, что причиной этому стали следственные действия по инциденту с ростовчанкой, которая летом 2024 года выпала из салона автобуса №18. Уточняется, что проводился осмотр транспорта и проверка его технического состояния.

В итоге проверку не прошли порядка трех десятков автобусов. Кроме того, более десяти водителей не прошли медосмотр.

«В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты», — цитирует «РИА Новости» представителя СУ СК РФ по региону.
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Ранее выяснилось, что после инцидента с ростовскими автобусами региональный Минтранс создал QR-код для жалоб жителей на работу транспорта.

До этого стало известно о новой интеллектуальной системе, с помощью которой хотят уменьшить заторы и количество ДТП в донской столице.

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