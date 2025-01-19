Следком назвал причину обыска в АТП в Ростове, из-за которого не вышли автобусы

Posted 19 января, 09:47
Published 19 января, 09:47
Modified 19 января, 09:49
Updated 19 января, 09:49
Напомним, в субботу, 18 января, в Октябрьском районе Ростова не вышли автобусы сразу на шести автобусных маршрутах.
Выяснилось, что причиной этому стали следственные действия по инциденту с ростовчанкой, которая летом 2024 года выпала из салона автобуса №18. Уточняется, что проводился осмотр транспорта и проверка его технического состояния.
В итоге проверку не прошли порядка трех десятков автобусов. Кроме того, более десяти водителей не прошли медосмотр.
«В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты», — цитирует «РИА Новости» представителя СУ СК РФ по региону.
Ранее выяснилось, что после инцидента с ростовскими автобусами региональный Минтранс создал QR-код для жалоб жителей на работу транспорта.
До этого стало известно о новой интеллектуальной системе, с помощью которой хотят уменьшить заторы и количество ДТП в донской столице.