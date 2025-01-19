Территориям Ростовской области угрожает опасный грипп

Posted 19 января, 12:06
Published 19 января, 12:06
Modified 19 января, 12:06
Updated 19 января, 12:06
19 января на сайте ведомства появился прогноз возникновения ЧС на территориях региона. Сообщается, что нескольким районам угрожает вспышка очагов заболевания птиц.
Напомним, что до этого под угрозой оказались территории вблизи Цимлянского района. Это — Волгодонский, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.
На этот раз в список добавились и территории, которые граничат с Неклиновским районом. Это — Азовский, Матвеево-Курганский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.
Ранее RostovGazeta рассказала, как уберечь себя и близких от опасного метапневмовируса.
До этого региональные власти сообщили, что заберут птиц у сельхозпредприятия из-за вспышки вируса.