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Posted 19 января, 12:06

Published 19 января, 12:06

Modified 19 января, 12:06

Updated 19 января, 12:06

Территориям Ростовской области угрожает опасный грипп

Территориям Ростовской области угрожает опасный грипп

19 января 2025, 12:06
Фото: 1MI. Территориям Ростовской области угрожает опасный грипп

Восьми районам Ростовской области угрожает птичий грипп

В Ростовской области возросло количество территорий, которым угрожает птичий грипп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

19 января на сайте ведомства появился прогноз возникновения ЧС на территориях региона. Сообщается, что нескольким районам угрожает вспышка очагов заболевания птиц.

Напомним, что до этого под угрозой оказались территории вблизи Цимлянского района. Это — Волгодонский, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.

На этот раз в список добавились и территории, которые граничат с Неклиновским районом. Это — Азовский, Матвеево-Курганский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.

Часть Ростовской области попала под угрозу опасного гриппа
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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Ранее RostovGazeta рассказала, как уберечь себя и близких от опасного метапневмовируса.

До этого региональные власти сообщили, что заберут птиц у сельхозпредприятия из-за вспышки вируса.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#ЧС#Птичий грипп#Происшествия#Вирус
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