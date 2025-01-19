В Ростовской области трассу М-4 «Дон» накрыл мокрый снег

Posted 19 января, 08:39
Published 19 января, 08:39
Modified 19 января, 08:41
Updated 19 января, 08:41
Сообщается, что в регионе в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Такая же погода на трассе М-4 ждет автовладельцев в Воронежской области, а Краснодарский край накроет ливень.
В «Автодоре» призвали автомобилистов сохранять бдительность за рулем, не отвлекаться на телефон, а также следить за информационными табло и соблюдать ПДД.
Ранее синоптики рассказали, с какой погодой жители Ростовской области встретят новую неделю, 20 января.
До этого выяснилось, когда в Ростове прекратятся затяжные ливни.