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Posted 19 января, 08:39

Published 19 января, 08:39

Modified 19 января, 08:41

Updated 19 января, 08:41

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» накрыл мокрый снег

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» накрыл мокрый снег

19 января 2025, 08:39
Фото: 1MI. В Ростовской области трассу М-4 «Дон» накрыл мокрый снег
На Крещение, 19 января, автодорогу М-4 «Дон» в Ростовской области накрыл мокрый снег Об этом рассказали в пресс-службе компании «Автодор».

Сообщается, что в регионе в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Такая же погода на трассе М-4 ждет автовладельцев в Воронежской области, а Краснодарский край накроет ливень.

В «Автодоре» призвали автомобилистов сохранять бдительность за рулем, не отвлекаться на телефон, а также следить за информационными табло и соблюдать ПДД.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся затяжные ливни
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Ранее синоптики рассказали, с какой погодой жители Ростовской области встретят новую неделю, 20 января.

До этого выяснилось, когда в Ростове прекратятся затяжные ливни.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Осадки#М-4#М-4 «Дон»#Мокрый снег
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