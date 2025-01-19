В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными

Posted 19 января, 10:05
Published 19 января, 10:05
Modified 19 января, 10:07
Updated 19 января, 10:07
Сообщается, что водительские права мигрантов, которые с 1 апреля 2025 достигнут года с момента получения российского гражданства, ВНЖ или РВП, будут считаться недействительными на территории страны, в том числе и в Ростовской области.
Уточняется, что в случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, а также запретить ему вождение автомобиля.
Ранее региональный Минтранс создал QR-код для жалоб местных жителей на работу общественного транспорта.
До этого Следком выявил более трех десятков неисправных автобусов в Ростове.