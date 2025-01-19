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Posted 19 января, 10:05

Published 19 января, 10:05

Modified 19 января, 10:07

Updated 19 января, 10:07

В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными

В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными

19 января 2025, 10:05
Фото: 1MI. В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными
Права мигрантов в Ростовской области, получивших ВНЖ, РВП и гражданство РФ, станут недействительными в 2025. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Сообщается, что водительские права мигрантов, которые с 1 апреля 2025 достигнут года с момента получения российского гражданства, ВНЖ или РВП, будут считаться недействительными на территории страны, в том числе и в Ростовской области.

Уточняется, что в случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, а также запретить ему вождение автомобиля.

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Ранее региональный Минтранс создал QR-код для жалоб местных жителей на работу общественного транспорта.

До этого Следком выявил более трех десятков неисправных автобусов в Ростове.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Штраф#МВД#Транспорт#Права#Иностранцы
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