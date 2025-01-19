Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб

Авария произошла в субботу, 18 января, около 04.00 мск на улице Инициативной в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Land Rover потерял управление и наехал на фонарный столб. От сильного удара машину отбросило на дерево, а затем и на следующую бетонную опору.