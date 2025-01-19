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Posted 19 января, 05:15

Published 19 января, 05:15

Modified 19 января, 05:17

Updated 19 января, 05:17

Водитель иномарки погиб, врезавшись в фонарный столб в Ростове-на-Дону

Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб

19 января 2025, 05:15
Фото: 1MI. Водитель иномарки погиб, врезавшись в фонарный столб в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель не справился с управлением и влетел в опору городского освещения. К сожалению, ДТП оказалось смертельным, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария произошла в субботу, 18 января, около 04.00 мск на улице Инициативной в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Land Rover потерял управление и наехал на фонарный столб. От сильного удара машину отбросило на дерево, а затем и на следующую бетонную опору.

Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области
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Вероятно, основной удар пришелся на сторону водителя, поэтому он не смог выжить в ДТП.

Ранее легковой автомобиль разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону.

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