Водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб

Posted 19 января, 05:15
Published 19 января, 05:15
Modified 19 января, 05:17
Updated 19 января, 05:17
Авария произошла в субботу, 18 января, около 04.00 мск на улице Инициативной в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, 41-летний водитель внедорожника Land Rover потерял управление и наехал на фонарный столб. От сильного удара машину отбросило на дерево, а затем и на следующую бетонную опору.
Вероятно, основной удар пришелся на сторону водителя, поэтому он не смог выжить в ДТП.
Ранее легковой автомобиль разворотило в жестком ДТП на мосту в Ростове-на-Дону.