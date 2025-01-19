Водители массово пожаловались на пробитые колеса на дороге под Ростовом

Полиция поймала вредителя, разбрасывавшего шипы на дороге под Ростовом

В хуторе Недвиговка правоохранители поймали мужчину, который разбрасывал острые шипы по дорогам. Тем самым он повредил автомобили местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.