Водители массово пожаловались на пробитые колеса на дороге под Ростовом

Posted 19 января, 17:47
Published 19 января, 17:47
Modified 19 января, 17:50
Updated 19 января, 17:50
В местное отделение полиции поступили жалобы от жителей хутора. Они рассказали, что после поездок по местным дорогам шины их автомобилей были проколоты острыми предметами, напоминающими шипы.
В ходе проверок правоохранители поймали 34-летнего мужчину, который оказался причастен к повреждению машин. У него дома нашли те самые предметы, которыми были проколоты шины.
Сейчас правоохранители выясняют детали данного инцидента. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Ранее в Ростове полиция накрыла подпольный игорный клуб.
До этого в регионе правоохранительные органы поймали экстремиста с наркотиками.