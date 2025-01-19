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Posted 19 января, 17:47

Published 19 января, 17:47

Modified 19 января, 17:50

Updated 19 января, 17:50

Водители массово пожаловались на пробитые колеса на дороге под Ростовом

Водители массово пожаловались на пробитые колеса на дороге под Ростовом

19 января 2025, 17:47
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области. Водители массово пожаловались на пробитые колеса на дороге под Ростовом

Полиция поймала вредителя, разбрасывавшего шипы на дороге под Ростовом

В хуторе Недвиговка правоохранители поймали мужчину, который разбрасывал острые шипы по дорогам. Тем самым он повредил автомобили местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В местное отделение полиции поступили жалобы от жителей хутора. Они рассказали, что после поездок по местным дорогам шины их автомобилей были проколоты острыми предметами, напоминающими шипы.

В ходе проверок правоохранители поймали 34-летнего мужчину, который оказался причастен к повреждению машин. У него дома нашли те самые предметы, которыми были проколоты шины.

Сейчас правоохранители выясняют детали данного инцидента. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Ранее в Ростове полиция накрыла подпольный игорный клуб.

До этого в регионе правоохранительные органы поймали экстремиста с наркотиками.

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