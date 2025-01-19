Застрявший на перекрестке в центре Ростова трамвай перекрыл движение

Posted 19 января, 10:41
Published 19 января, 10:41
Modified 19 января, 10:43
Updated 19 января, 10:43
Судя по всему, причиной перекрытия стала поломка транспорта. Корреспондент сообщает, что трамвай перекрыл одну полосу полностью, а вторую — частично.
«Автомобили объезжают его. Других машин не вижу, скорее всего, сломался, не ДТП», — сообщает корреспондент.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», участок дороги на пересечении с Крепостным переулком окрасился в бордовый цвет.
Ранее ростовский Следком назвал причину, по которой автобусы не вышли на шесть маршрутов 18 января.
До этого стало известно о новой «умной» системе, с помощью которой хотят уменьшить пробки и ДТП в Ростове.