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Posted 19 января, 10:41

Published 19 января, 10:41

Modified 19 января, 10:43

Updated 19 января, 10:43

Застрявший на перекрестке в центре Ростова трамвай перекрыл движение

Застрявший на перекрестке в центре Ростова трамвай перекрыл движение

19 января 2025, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru.
В центре Ростова на пересечении Крепостного переулка и Красноармейской улицы трамвай перекрыл проезд для автомобилей. Из-за этого на участке дороги растянулась пробка. Кадры с места событий RostovGazeta предоставил корреспондент.

Судя по всему, причиной перекрытия стала поломка транспорта. Корреспондент сообщает, что трамвай перекрыл одну полосу полностью, а вторую — частично.

«Автомобили объезжают его. Других машин не вижу, скорее всего, сломался, не ДТП», — сообщает корреспондент.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», участок дороги на пересечении с Крепостным переулком окрасился в бордовый цвет.

Фото: rostovgazeta.ru
Фото: rostovgazeta.ru
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Ранее ростовский Следком назвал причину, по которой автобусы не вышли на шесть маршрутов 18 января.

До этого стало известно о новой «умной» системе, с помощью которой хотят уменьшить пробки и ДТП в Ростове.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Трамвай#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Поломка
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