Застрявший на перекрестке в центре Ростова трамвай перекрыл движение

В центре Ростова на пересечении Крепостного переулка и Красноармейской улицы трамвай перекрыл проезд для автомобилей. Из-за этого на участке дороги растянулась пробка. Кадры с места событий RostovGazeta предоставил корреспондент.

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