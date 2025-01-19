Женщину увезли на скорой после купания в роднике Сурб-Хач на Крещение в Ростове

Posted 19 января, 18:48
Published 19 января, 18:48
Modified 19 января, 18:50
Updated 19 января, 18:50
В городской администрации проинформировали о происшествии во время крещенских купаний на источнике Сурб-Хач. Инцидент произошел 19 января около полудня. Одной из купавшихся женщин резко стало плохо, когда она выходила из воды.
Дежурившие на месте спасатели заметили, что она теряет сознание, быстро подбежали к женщине и подхватили ее.
Ростовчанку перенесли на руках в машину, дали понюхать нашатырный спирт, после чего она пришла в себя. Женщину напоили горячим чаем и накрыли теплыми куртками и напоили сладким горячим чаем.
«Когда приехала скорая, передали женщину медикам», — рассказали спасатели.
Городские спасатели обеспечивали безопасность на местах омовений в течение всего дня 19 января.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 января тысячи верующих приняли участие в крещенском омовении. Для православного обряда подготовили семь купелей в городе. Из одной из них корреспондент RostovGazeta поделился фотографиями и видео.