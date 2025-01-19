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Posted 19 января, 18:48

Published 19 января, 18:48

Modified 19 января, 18:50

Updated 19 января, 18:50

Женщину увезли на скорой после купания в роднике Сурб-Хач на Крещение в Ростове

Женщину увезли на скорой после купания в роднике Сурб-Хач на Крещение в Ростове

19 января 2025, 18:48
Фото: rostovgazeta.ru. Женщину увезли на скорой после купания в роднике Сурб-Хач на Крещение в Ростове
Медицинская помощь потребовалась жительнице Ростова-на-Дону после погружения в купель на Крещение, сообщили городские власти.

В городской администрации проинформировали о происшествии во время крещенских купаний на источнике Сурб-Хач. Инцидент произошел 19 января около полудня. Одной из купавшихся женщин резко стало плохо, когда она выходила из воды.

Дежурившие на месте спасатели заметили, что она теряет сознание, быстро подбежали к женщине и подхватили ее.

Ростовчанку перенесли на руках в машину, дали понюхать нашатырный спирт, после чего она пришла в себя. Женщину напоили горячим чаем и накрыли теплыми куртками и напоили сладким горячим чаем.

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«Когда приехала скорая, передали женщину медикам», — рассказали спасатели.

Городские спасатели обеспечивали безопасность на местах омовений в течение всего дня 19 января.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 января тысячи верующих приняли участие в крещенском омовении. Для православного обряда подготовили семь купелей в городе. Из одной из них корреспондент RostovGazeta поделился фотографиями и видео.

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