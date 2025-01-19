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Posted 19 января, 12:58

Published 19 января, 12:58

Modified 19 января, 13:03

Updated 19 января, 13:03

Ферму по производству шампиньонов продают в Ростовской области за 200 млн рублей

Жителям Ростовской области предложили выращивать грибы за 200 млн рублей

19 января 2025, 12:58
Фото: 1MI. Ферму по производству шампиньонов продают в Ростовской области за 200 млн рублей

В Ростовской области продают грибную ферму из проектов «губернаторской сотни»

В Ростовской области на продажу выставили грибную ферму, на которой можно выращивать и продавать крупные партии шампиньонов. Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Бизнес был создан в 2017 году в поселке Овощном Ростовской области. За 200 миллионов рублей покупатель получит земельный участок площадь 7,8 гектара, недвижимость, оборудование и дополнительные комплектующие.

На предприятие есть шесть камер по выращиванию, которые позволяют собрать 1,2 тысячи тонны грибов в год (сам проект рассчитан на 28 камер), административно-бытовой комплекс, инженерные коммуникации, очистные сооружения и многое другое.

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Добавим, что проект этой грибной фермы входит в «губернаторскую сотню», а торговая марка имеет высокую узнаваемость в ЮФО.

Напомним, что перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» ведется на территории Ростовской области с 2011 года. В октябре 2024-го в перечень входили 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 512,4 миллиарда рублей. За весь период ведения перечня 95 проектов с общим объемом инвестиций 325,9 миллиарда рублей введены в эксплуатацию.

Ранее в Ростовской области на продажу выставили судостроительный завод за 750 миллионов рублей.

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#Валерия Кострова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Грибы#Продажа#Предприятие#Торговая марка
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