Жителям Ростовской области предложили выращивать грибы за 200 млн рублей

Posted 19 января, 12:58
Published 19 января, 12:58
Modified 19 января, 13:03
Updated 19 января, 13:03
Бизнес был создан в 2017 году в поселке Овощном Ростовской области. За 200 миллионов рублей покупатель получит земельный участок площадь 7,8 гектара, недвижимость, оборудование и дополнительные комплектующие.
На предприятие есть шесть камер по выращиванию, которые позволяют собрать 1,2 тысячи тонны грибов в год (сам проект рассчитан на 28 камер), административно-бытовой комплекс, инженерные коммуникации, очистные сооружения и многое другое.
Добавим, что проект этой грибной фермы входит в «губернаторскую сотню», а торговая марка имеет высокую узнаваемость в ЮФО.
Напомним, что перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» ведется на территории Ростовской области с 2011 года. В октябре 2024-го в перечень входили 45 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 512,4 миллиарда рублей. За весь период ведения перечня 95 проектов с общим объемом инвестиций 325,9 миллиарда рублей введены в эксплуатацию.
Ранее в Ростовской области на продажу выставили судостроительный завод за 750 миллионов рублей.