Жителям Ростовской области сообщили, где сэкономить на яйцах

Posted 19 января, 11:50
Published 19 января, 11:50
Modified 19 января, 11:52
Updated 19 января, 11:52
Так, дороже всего десяток яиц обойдется таганрожцам — в среднем 130 рублей. Немного дешевле продукт можно приобрести в магазинах Шахт, где средняя цена составила 121,8 рубля. В Ростове десять яиц обойдется в среднем в 118,5 рублей.
Самые низкие цены зафиксировали в Волгодонске. Там десяток яиц можно купить за 114,7 рубля. В торговых точках Сальска продукт обойдется в 115,8 рубля.
Напомним, в 2023 году жители региона жаловались на высокие цены на яйца. Пользователи соцмедиа сообщали, что стоимость десяти штук в продуктовых магазинах доходила вплоть до 220 рублей.
В 2024 году снова был скачок цен на продукт. В декабре яйца стали самой подорожавшей категорией продовольственных товаров.