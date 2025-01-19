Жителям Ростовской области сообщили, где сэкономить на яйцах

Так, дороже всего десяток яиц обойдется таганрожцам — в среднем 130 рублей. Немного дешевле продукт можно приобрести в магазинах Шахт, где средняя цена составила 121,8 рубля. В Ростове десять яиц обойдется в среднем в 118,5 рублей.