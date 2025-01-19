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Posted 19 января, 11:50

Published 19 января, 11:50

Modified 19 января, 11:52

Updated 19 января, 11:52

Жителям Ростовской области сообщили, где сэкономить на яйцах

Жителям Ростовской области сообщили, где сэкономить на яйцах

19 января 2025, 11:50
Фото: rostovgazeta.ru. Жителям Ростовской области сообщили, где сэкономить на яйцах
В Ростовской области средняя цена на яйца взлетела до 120,9 рублей за десяток. Ростовстат сообщил, в каких городах региона можно сэкономить на продукте.

Так, дороже всего десяток яиц обойдется таганрожцам — в среднем 130 рублей. Немного дешевле продукт можно приобрести в магазинах Шахт, где средняя цена составила 121,8 рубля. В Ростове десять яиц обойдется в среднем в 118,5 рублей.

Самые низкие цены зафиксировали в Волгодонске. Там десяток яиц можно купить за 114,7 рубля. В торговых точках Сальска продукт обойдется в 115,8 рубля.

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Напомним, в 2023 году жители региона жаловались на высокие цены на яйца. Пользователи соцмедиа сообщали, что стоимость десяти штук в продуктовых магазинах доходила вплоть до 220 рублей.

В 2024 году снова был скачок цен на продукт. В декабре яйца стали самой подорожавшей категорией продовольственных товаров.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Продукты#Еда#Яйца#Потребительские цены
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