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Posted 20 января, 08:25

Published 20 января, 08:25

Modified 20 января, 08:31

Updated 20 января, 08:31

К выходным потеплеет до +6 градусам в Ростове-на-Дону

Аномальное потепление накроет Ростов-на-Дону в конце января

20 января 2025, 08:25
Фото: rostovgazeta.ru. К выходным потеплеет до +6 градусам в Ростове-на-Дону

К выходным потеплеет до +6 градусов в Ростове-на-Дону

В Ростове к концу недели потеплеет до +6 градусов. Актуальный прогноз появился на сайте «Яндекс.Погоды».

В воскресенье, 26 января, обещают яркий солнечный день. Столбик термометра покажет до +6 градусов, а на следующий день даже до +7. По ночам температура будет ниже — около +1.

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Однако до этого дня воздух будет прохладнее: от +2 до +4 градусов днем и от -2 до +1 ночью. В пятницу, 24 января, город накроет мокрый снег с дождем, но после осадков вечером потеплеет до +3.

А утром в субботу, 25 января, будет уже до +5 градусов, несмотря на ливень.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда прекратятся дожди.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Температура#Дождь#Мокрый снег
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