Аномальное потепление накроет Ростов-на-Дону в конце января

Posted 20 января, 08:25
Published 20 января, 08:25
Modified 20 января, 08:31
Updated 20 января, 08:31
В воскресенье, 26 января, обещают яркий солнечный день. Столбик термометра покажет до +6 градусов, а на следующий день даже до +7. По ночам температура будет ниже — около +1.
Однако до этого дня воздух будет прохладнее: от +2 до +4 градусов днем и от -2 до +1 ночью. В пятницу, 24 января, город накроет мокрый снег с дождем, но после осадков вечером потеплеет до +3.
А утром в субботу, 25 января, будет уже до +5 градусов, несмотря на ливень.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда прекратятся дожди.