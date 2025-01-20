«Бизнесмены умеют считать»: почему канатная дорога не появится в Ростове

Posted 20 января, 04:42
Published 20 января, 04:42
Modified 20 января, 04:44
Updated 20 января, 04:44
В течение двух лет в Ростове планируют построить канатную дорогу. Об этом на встрече с руководителями городских СМИ 14 января заявил глава администрации города. Пока же этот проект, стоимостью порядка пяти миллиардов рублей (по оценкам 2021 года), реализовать не удалось из-за отсутствия инвестора.
«Думаю, что вряд ли найдется инвестор, который при сегодняшней огромной ставке годовых захочет вложить сумасшедшую сумму средств в строительство канатной дороги. Люди бизнеса умеют считать деньги. А канатная дорога, скорее всего, не окупится никогда. Поэтому до сих пор ее не построили», — объясняет Сергей Левченко.
Собеседник высказывает мнение, что в числе актуальных городских проблем отсутствие канатной дороги даже не входит в первую десятку. В частности, спикер уверен, что канатная дорога не решит транспортную проблему. А сейчас нужно думать именно об этом. И о том, как отремонтировать дороги.
«Дороги пребывают в ужасающем состоянии. В Ростове, наверное, нет ни одной, которая имеет более-менее нормативное состояние по ровности, ямочности, трещинам и колее. Что говорить, если даже центральные улицы, например, на пересечении Большой Садовой и Буденновского, Большой Садовой и Ворошиловского с какой-то сумасшедшей колеей», — отмечает эксперт.
В то же время собеседник склоняется к мнению, что появление именно прогулочной канатной дороги в Ростове было бы не плохо для ростовчан и для туристов. Тем более, что в донской столице с 2025 года введен туристический налог.
Однако местная власть уверяет в обратном. Уточняя, что канатная дорога будет частью транспортной инфраструктуры, а не «экскурсионным элементом».
«Когда на канатную дорогу нужно потратить колоссальные деньги, считаю, что следует подумать в более правильном русле, куда эти средства можно направить», — резюмирует правозащитник.