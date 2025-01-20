Дополнительные предметы для ОГЭ в 9 классе могут отменить в Ростовской области

Школьникам останется сдать только два экзамена: по русскому языку и по математике. Нововведения предлагают попробовать провести в 2025 году в пяти субъектах России. Помимо Ростовской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Тюменская область.