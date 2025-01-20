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Posted 20 января, 18:40

Published 20 января, 18:40

Modified 20 января, 18:42

Updated 20 января, 18:42

Дополнительные предметы для ОГЭ в 9 классе могут отменить в Ростовской области

Дополнительные предметы для ОГЭ в 9 классе могут отменить в Ростовской области

20 января 2025, 18:40
Фото: 1MI. Дополнительные предметы для ОГЭ в 9 классе могут отменить в Ростовской области
В Ростовской области для выпускников девятого класса могут отменить дополнительные предметы по ОГЭ. Об этом сообщают СМИ.

Школьникам останется сдать только два экзамена: по русскому языку и по математике. Нововведения предлагают попробовать провести в 2025 году в пяти субъектах России. Помимо Ростовской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Тюменская область.

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По данным ТАСС, ранее законопроект о проведении двух экзаменов для получения аттестата в 9 классе внесли в Госдуму. Рособрнадзор поддержал инициативу с пилотным проектом.

Несколько дней назад RostovGazeta узнала у эксперта, как видоизменится ЕГЭ в ближайшие годы.

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