Дополнительные предметы для ОГЭ в 9 классе могут отменить в Ростовской области

Posted 20 января, 18:40
Published 20 января, 18:40
Modified 20 января, 18:42
Updated 20 января, 18:42
Школьникам останется сдать только два экзамена: по русскому языку и по математике. Нововведения предлагают попробовать провести в 2025 году в пяти субъектах России. Помимо Ростовской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Тюменская область.
По данным ТАСС, ранее законопроект о проведении двух экзаменов для получения аттестата в 9 классе внесли в Госдуму. Рособрнадзор поддержал инициативу с пилотным проектом.
Несколько дней назад RostovGazeta узнала у эксперта, как видоизменится ЕГЭ в ближайшие годы.