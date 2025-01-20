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Posted 20 января, 12:05

Published 20 января, 12:05

Modified 20 января, 12:07

Updated 20 января, 12:07

Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске

Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске

20 января 2025, 12:05
Фото: Шедеврум. Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске
В Батайске два крупных автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и на полной скорости врезались друг в друга. После удара грузовик оттолкнуло прямо в стену частного дома, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Батайск город»

Инцидент произошел в понедельник утром, 20 января, в Батайске. Грузовик и «Газель» ехали с разных сторон пересечения улиц Максима Горького и Цимлянской, когда столкнулись на перекрестке. От сильного удара фура влетела в стену частного дома. Примечательно, что по словам водителей, для обоих горел зеленый свет. Кто из них прав, выясняют сотрудники полиции.

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Видео: ТГ «Батайск город». Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске

В результате ДТП в основном пострадал грузовик, который врезался в стену. У него разбит бампер и лобовое стекло, а металл деформировался. При этом у «Газели» только вылетела фара.

Местные жители пишут, что место столкновения считается аварийным: «Там светофор ужасный. Когда на улице солнце, то не видно какой свет горит, поэтому и аварии.

«Каждый день аварии, аварии. Что ж такое?» — пишет пользователь.

Ранее водитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погиб.

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