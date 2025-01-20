Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске

Posted 20 января, 12:05
Published 20 января, 12:05
Modified 20 января, 12:07
Updated 20 января, 12:07
Инцидент произошел в понедельник утром, 20 января, в Батайске. Грузовик и «Газель» ехали с разных сторон пересечения улиц Максима Горького и Цимлянской, когда столкнулись на перекрестке. От сильного удара фура влетела в стену частного дома. Примечательно, что по словам водителей, для обоих горел зеленый свет. Кто из них прав, выясняют сотрудники полиции.
В результате ДТП в основном пострадал грузовик, который врезался в стену. У него разбит бампер и лобовое стекло, а металл деформировался. При этом у «Газели» только вылетела фара.
Местные жители пишут, что место столкновения считается аварийным: «Там светофор ужасный. Когда на улице солнце, то не видно какой свет горит, поэтому и аварии.
«Каждый день аварии, аварии. Что ж такое?» — пишет пользователь.
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