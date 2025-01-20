Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске

Инцидент произошел в понедельник утром, 20 января, в Батайске. Грузовик и «Газель» ехали с разных сторон пересечения улиц Максима Горького и Цимлянской, когда столкнулись на перекрестке. От сильного удара фура влетела в стену частного дома. Примечательно, что по словам водителей, для обоих горел зеленый свет. Кто из них прав, выясняют сотрудники полиции.