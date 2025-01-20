К 2030 году в Ростовской области собираются ликвидировать дефицит земель

Планируется также развитие индустриального жилищного строительства, улучшение жилищных условий семей и преодоление дефицита земель за счет актуализации документов территориального планирования. В сфере туризма в Ростовской области к 2030 создание новых туристских зон и развитие гостиничной инфраструктуры.