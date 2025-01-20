rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 16:09

Published 20 января, 16:09

Modified 20 января, 16:09

Updated 20 января, 16:09

К 2030 году в Ростовской области собираются ликвидировать дефицит земель

К 2030 году в Ростовской области собираются ликвидировать дефицит земель

20 января 2025, 16:09
Фото: donland.ru. К 2030 году в Ростовской области собираются ликвидировать дефицит земель
Сюжет
Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года и выяснила, какие отраслевые направления претерпят наибольшие изменения в будущем.

Стратегия развития Ростовской области предусматривает значительные изменения в разных отраслях экономики. В сельском хозяйстве планируется внедрение «умных» технологий земледелия: внедрение беспилотных комбайнов, биокластеров. Промышленность Ростовской области планируют модернизировать с использованием технологий искусственного интеллекта. Строительство власти региона намерены сделать «зеленым» с наименьшим влиянием на окружающую среду.

Нейросеть заменит часть госслужащих в Ростовской области
Узнать подробнее

Планируется также развитие индустриального жилищного строительства, улучшение жилищных условий семей и преодоление дефицита земель за счет актуализации документов территориального планирования. В сфере туризма в Ростовской области к 2030 создание новых туристских зон и развитие гостиничной инфраструктуры.

Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.

Читайте также:
Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия СильвестроваУ муниципалитетов в Ростовской области отобрали право разрешать строительствоМногие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика