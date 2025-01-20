К 2030 году в Ростовской области собираются ликвидировать дефицит земель

Posted 20 января, 16:09
Published 20 января, 16:09
Modified 20 января, 16:09
Updated 20 января, 16:09
Стратегия развития Ростовской области предусматривает значительные изменения в разных отраслях экономики. В сельском хозяйстве планируется внедрение «умных» технологий земледелия: внедрение беспилотных комбайнов, биокластеров. Промышленность Ростовской области планируют модернизировать с использованием технологий искусственного интеллекта. Строительство власти региона намерены сделать «зеленым» с наименьшим влиянием на окружающую среду.
Планируется также развитие индустриального жилищного строительства, улучшение жилищных условий семей и преодоление дефицита земель за счет актуализации документов территориального планирования. В сфере туризма в Ростовской области к 2030 создание новых туристских зон и развитие гостиничной инфраструктуры.
Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.