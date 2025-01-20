Как импортозаместились дейтинги — исследование big data Т2

Posted 20 января, 12:22
Published 20 января, 12:22
Modified 20 января, 12:24
Updated 20 января, 12:24
Лидером среди сервисов остается Mamba с долей в 39%, второе место занимают «VK Знакомства» — 29%, третье — Tabor с долей 13%. В Ростовской области за три года аудитория дейтингов увеличилась в 2 раза.
Оператор анализировал данные за 2022–2024 годы, за это время уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских площадках.
Для приложений для знакомств характерен регулярный отток пользователей, которые нашли пару. При этом все платформы, кроме Tinder, ежегодно продолжают привлекать новых пользователей. Количество людей на Tinder по итогам 2023 года сократилось на 20,9% год к году, а в 2024-м — на 74,7% год к году, несмотря на то, что единичные пользователи ищут обходные пути для активации приложения.
Аудитория дейтингов, которые уже работали в России в 2022 году (Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo), в среднем приросла на 25,3% год к году по итогам 2024-го и на 45,6% год к году за 2023-й. «VK Знакомства» и Twinby запустили приложения в 2023 году, в конце 2024 года «VK Знакомства» занимали второе место по количеству пользователей с долей 29%, а Twinby нарастила свою долю до 3,5%.
Ядро аудитории составляют пользователи в возрасте 35-44 лет — 32%. При этом 55% всех пользователей — мужчины, 45% — женщины. Наибольшей популярностью у мужчин пользуется Loveplanet — там их доля составляет 65%. Наиболее высокое проникновение женщин наблюдается на платформе Mamba — 53%. В остальных случаях мужчины стабильно превалируют в аудитории.
В Ростовской области основную часть пользователей сервисов для знакомств также составляют мужчины — на них приходится 54%. При этом в возрастной категории 55+ преобладают женщины — их 57%. Среди пользователей 54 лет и младше мужская аудитория больше женской. Чаще других дейтингами пользуются люди в возрасте 35-44 лет, доля которых составляет 33%.
В число самых популярных сервисов у ростовчан входят Loveplanet, «VK Знакомства» и Mamba, занимающая лидирующие позиции у ростовчан. Аудитория Tinder с 2022 года уменьшилась более чем в 5 раз. При этом за три года число пользователей дейтингов в Ростовской области увеличилось в 2 раза.
Наибольшее количество пользователей дейтингов проживают в Московской области — 10%, в Москве — 6%, Челябинская область обошла Санкт-Петербург и занимает долю 5%, Северная столица (без Ленинградской области) — 4%.
В исследование вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby.