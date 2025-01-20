Как импортозаместились дейтинги — исследование big data Т2

Аудитория дейтингов, которые уже работали в России в 2022 году (Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo), в среднем приросла на 25,3% год к году по итогам 2024-го и на 45,6% год к году за 2023-й. «VK Знакомства» и Twinby запустили приложения в 2023 году, в конце 2024 года «VK Знакомства» занимали второе место по количеству пользователей с долей 29%, а Twinby нарастила свою долю до 3,5%.