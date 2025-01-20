Минтранс отложил перенос порта в Ростове на левый берег на неопределенный срок

Беликова рассказала, что перенос портовых мощностей с первого грузового района АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» должен был быть осуществлен в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако проект до сих пор не реализовали, более того его отложили на неопределенный срок. Это связано с тем, что разрешения на строительные работы до сих пор нет.