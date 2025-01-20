Минтранс отложил перенос порта в Ростове на левый берег на неопределенный срок

Posted 20 января, 13:42
Published 20 января, 13:42
Modified 20 января, 13:51
Updated 20 января, 13:51
Беликова рассказала, что перенос портовых мощностей с первого грузового района АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» должен был быть осуществлен в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако проект до сих пор не реализовали, более того его отложили на неопределенный срок. Это связано с тем, что разрешения на строительные работы до сих пор нет.
Добавим, что перенос мощностей планировали произвести к началу декабря 2025 года, а при возможности с опережением на один год.
До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону закупят четыре причала за 160 миллионов рублей для «Валдаев» и «Метеоров».