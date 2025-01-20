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Posted 20 января, 13:42

Published 20 января, 13:42

Modified 20 января, 13:51

Updated 20 января, 13:51

Перенос портовых мощностей в Ростове-на-Дону отложили

Минтранс отложил перенос порта в Ростове на левый берег на неопределенный срок

20 января 2025, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru. Перенос портовых мощностей в Ростове-на-Дону отложили
На неопределенный срок отложили проект по переносу портовых мощностей на левобережную часть Ростова-на-Дону, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Алену Беликову.

Беликова рассказала, что перенос портовых мощностей с первого грузового района АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» должен был быть осуществлен в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако проект до сих пор не реализовали, более того его отложили на неопределенный срок. Это связано с тем, что разрешения на строительные работы до сих пор нет.

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Добавим, что перенос мощностей планировали произвести к началу декабря 2025 года, а при возможности с опережением на один год.

До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону закупят четыре причала за 160 миллионов рублей для «Валдаев» и «Метеоров».

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