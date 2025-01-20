Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки

Posted 20 января, 11:22
Published 20 января, 11:22
Modified 20 января, 11:24
Updated 20 января, 11:24
Осадков 21 января не будет, но ночью и утром обещают туман и изморозь. На дорогах появится гололед, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, а к вечеру почти по всему региону опустится ниже нуля. Ночью прогнозируют от -4 до +1 градуса, при прояснениях — до -7.
Похожая погода сохранится и на следующий день, только по ночам похолодает еще больше, до -9 градусов при прояснениях. Вероятно, такой мороз ожидается в северной части Ростовской области — Верхнедонском, Шолоховском и других районах.
В Ростове в ближайшие дни обещают от 0 до +2 днем и не ниже -3 ночью.
Ранее стало известно, когда ждать потепления в донской столице.