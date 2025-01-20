Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки

Осадков 21 января не будет, но ночью и утром обещают туман и изморозь. На дорогах появится гололед, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, а к вечеру почти по всему региону опустится ниже нуля. Ночью прогнозируют от -4 до +1 градуса, при прояснениях — до -7.