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Posted 20 января, 11:22

Published 20 января, 11:22

Modified 20 января, 11:24

Updated 20 января, 11:24

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки

Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки

20 января 2025, 11:22
Фото: Unsplash. Мороз до -9 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие сутки
Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Ростовской области. Актуальные данные на 21 января опубликованы на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Осадков 21 января не будет, но ночью и утром обещают туман и изморозь. На дорогах появится гололед, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, а к вечеру почти по всему региону опустится ниже нуля. Ночью прогнозируют от -4 до +1 градуса, при прояснениях — до -7.

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Похожая погода сохранится и на следующий день, только по ночам похолодает еще больше, до -9 градусов при прояснениях. Вероятно, такой мороз ожидается в северной части Ростовской области — Верхнедонском, Шолоховском и других районах.

В Ростове в ближайшие дни обещают от 0 до +2 днем и не ниже -3 ночью.

Ранее стало известно, когда ждать потепления в донской столице.

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