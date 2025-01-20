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Posted 20 января, 05:55

Published 20 января, 05:55

Modified 20 января, 06:00

Updated 20 января, 06:00

На двух улицах Ротова-на-Дону с 18 января запретили парковку транспорта

У Текучевского моста и возле Театральной площади в Ростове запретили парковку

20 января 2025, 05:55
Фото: 1MI. На двух улицах Ротова-на-Дону с 18 января запретили парковку транспорта
В Ростове-на-Дону на двух улицах ввели ограничения для автомобилистов. По данным городского департамента автодорог и дорожного движения, запрет начал действовать с 18 января.

Речь идет об участках проезжей части недалеко от Театральной площади и в районе Текучевского моста. Останавливать машины теперь нельзя на улице Песчаной от дома №23 до №14. Ограничение действует в светлое время суток — с 08.00 до 20.00 мск.

Аналогичная ситуация — на улице Терской — от Нижегородской до Красновфлотского. Тут останавливаться нельзя круглосуточно. Ограничение касается всех машин — и легковых, и грузовых.

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Такие меры решили ввести, чтобы повысить пропускную способность на дорогах и сократить число пробок.

Ранее стало известно об ограничениях в Ростове еще на нескольких центральных улицах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пробки#Ограничения#Парковка#Дорожное движение#Автомобилисты#Театральная площадь#Текучевский мост
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