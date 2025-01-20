У Текучевского моста и возле Театральной площади в Ростове запретили парковку

Posted 20 января, 05:55
Published 20 января, 05:55
Modified 20 января, 06:00
Updated 20 января, 06:00
Речь идет об участках проезжей части недалеко от Театральной площади и в районе Текучевского моста. Останавливать машины теперь нельзя на улице Песчаной от дома №23 до №14. Ограничение действует в светлое время суток — с 08.00 до 20.00 мск.
Аналогичная ситуация — на улице Терской — от Нижегородской до Красновфлотского. Тут останавливаться нельзя круглосуточно. Ограничение касается всех машин — и легковых, и грузовых.
Такие меры решили ввести, чтобы повысить пропускную способность на дорогах и сократить число пробок.
Ранее стало известно об ограничениях в Ростове еще на нескольких центральных улицах.